Qui bianconeri. Il tecnico Prosperi: "Rispetto per i giallorossi e massima attenzione»

La marcia della Pianese proseguirà questo pomeriggio dal Lotti di Poggibonsi. Con l’obiettivo di dare continuità al successo sul Figline. "Conosciamo il valore dei nostri avversari – ha affermato il tecnico bianconero Fabio Prosperi (nella foto) –, una squadra che viene da una finale play off e che ha sempre fatto campionati di vertice. Al momento i giallorossi sono attardati in classifica, ma dovremo affrontarli con grande rispetto, come facciamo con tutti. Dovremo mettere in campo la massima attenzione". All’andata fu una sfida molto combattuta. "Sì, fu una gara molto difficile – ha ricordato Prosperi –, partimmo benissimo, poi vivemmo un momento di partita non buono, loro pareggiarono meritatamente. Poi nel finale riuscimmo a ri-sbloccarla. Il Poggibonsi mi fece comunque un’ottima impressione". Per la sfida del Lotti il mister dovrà rinunciare al capitano Gagliardi che, infortunato, rientrerà tra due giornate; e anche a bomber Guglielmo Mignani che, già diffidato, si è preso con il Figline il giallo che ha fatto scattare la squalifica (una giornata). In difesa ci sarà Lo Porto, davanti, con Kouko e Ledonne Mastropietro. "Abbiamo disputato un’ottima partita – ha commentato l’allenatore delle zebrette proprio sull’ultimo incontro –, pur commettendo qualche disattenzione, piccola, ma che ci poteva costare molto cara. Abbiamo avuto dieci minuti-un quarto d’ora di sofferenza, più mentale che di campo: è vero che De Fazio non ha fatto grandi interventi, ma abbiamo rischiato qualcosina e rischiare dopo aver rimesso in piedi una partita chiusa è un peccato". Disattenzioni da non commettere, per tagliare il traguardo. "Noi dobbiamo proseguire il nostro cammino senza guardare la classifica e risultati. Dobbiamo andare avanti giorno per giorno; i ragazzi devono continuare ad allenarsi come stanno facendo, non vedo altre ricette per un campionato dove toglierci soddisfazioni".