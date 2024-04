Qui bianconeri. Reccolani è tranquillo: "Ora serve serenità»

Resta padrone del proprio destino il Viareggio che ha adesso un +3 di vantaggio sulla seconda in classifica Pietrasanta (e +6 sulla terza Real Cerretese) a quattro giornate dal termine della regular season. Le zebre sanno di non poter (e di non voler) vedersi scivolare via il titolo dalle mani. Ma per prendersi la promozione diretta in Eccellenza ora il margine di errore si assottiglia sempre di più. La squadra di Stefano Santini sa di non poter più sbagliare per non rischiare di farsi agganciare in vetta dai “cugini“ pietrasantini che stanno girando a mille. Nella 30ª giornata del girone A di Promozione Toscana la capolista bianconera al Marco Polo Sports Center ha perso 3-1 contro la forte Lampo Meridien, che ha segnato col versiliese Luca Maiorana (doppietta) e con l’appena entrato Ronaldo Dingozi... mentre alle zebre non basta il bel gol di Stefano Marinai (al 6° centro stagionale). A fare il punto della situazione in casa viareggina è il responsabile dell’area tecnica Alberto Reccolani, uno che da calciatore (prima che da dirigente) di momenti in cui bisogna tirare fuori gli attributi per raggiungere gli obiettivi prefissati ne ha vissuti parecchi. La parola d’ordine di Reccolani (primatista di presenze con le zebre) è "serenità". È con questa che secondo lui bisogna affrontare le ultime 4 gare, che saranno a Castelnuovo Garfagnana domenica prossima, poi col Viaccia in casa, con il Maliseti Seano fuori e infine domenica 5 maggio col Casalguidi sul sintetico del Marco Polo.

Reccolani, come si affronta il rush finale?

"Ora è il momento di stare calmi. Bisogna rimanere tranquilli e lavorare con serenità. In questo momento ci vuole solo una cosa: ritrovare la nostra forza di gruppo. Con quella lo vinciamo noi il campionato. Lasciamo il gruppo tranquillo e andiamo a giocarci queste ultime quattro partite. Come società abbiamo fiducia in questi ragazzi e in questo gruppo di lavoro".

Come spiegarsi la sconfitta di domenica?

"Dopo aver subito l’1-0, per un errore arbitrale sul quale comunque non stiamo qui a lamentarci perché non è nel nostro stile, ho visto una buona reazione della squadra che ha pareggiato e poi nel secondo tempo ha fatto di tutto per provare a vincere... ma purtroppo abbiamo preso un gol da non prendere, su un fallo laterale, con un malinteso fra il terzino ed il centrale. Sono errori difensivi che non dovrebbero starci, specialmente in certe partite, ma sono cose che possono capitare. Nessun dramma dunque. Contro la Lampo Meridien era una partita importante, che poteva essere decisa dagli episodi. Noi non siamo stati bravi a portare gli episodi dalla nostra parte. Abbiamo prestato un po’ il fianco al nemico. E forse c’è stata troppa frenesia nell’andare alla ricerca del 2-1 quando invece si poteva “gestire“ meglio".

Pietrasanta e Cerretese hanno accorciato.

"Le inseguitrici si sono avvicinate perché sono tutte squadre forti. Sarà ancora più avvincente vivere un finale di campionato così. Ci aspettano quattro finali. Il Viareggio è in testa da inizio stagione... e tutt’oggi siamo noi la capolista".

Simone Ferro