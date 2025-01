Qui Camaiore. Oggi derby eccellente. Il Comunale è sold out

Oggi alle 14.30 allo stadio Comunale di Camaiore va in scena la partitissima che apre la 20ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana in un girone A sin qui dominato proprio dal Camaiore che è in testa a +8 sulla seconda Castelnuovo Garfagnana (domani impegnata in casa contro la Massese nell’altro big-match del turno).

La terna designata per dirigere il derby odierno Camaiore-Viareggio vede il fischietto Niccolò Rinaldi della sezione di Empoli coadiuvato dagli assistenti di linea Alessio Mangoni di Pistoia e Davide Valeri di Firenze. Sarà una partita “da tripla“, anche se classifica e stagione alla mano è favorito il Camaiore che sin qui è imbattuto in questo campionato... anche se l’unica squadra che è stata capace di vincere contro i bluamaranto in questa annata è stato proprio il Viareggio, che si impose 4-0 a Camaiore nella prima uscita di Coppa del 1° settembre scorso. Quindi da parte dei bluamaranto c’è massima attenzione e rispetto per l’avversario di turno, che per altro ha anche una tradizione positiva nella storia dei derby... iniziata dal 1974/1975.

Il tecnico Pietro Cristiani anche oggi non potrà essere in panchina essendo stato squalificato fino all’8 febbraio. Per l’occasione l’allenatore di Staffoli ha tutti a disposizione, avendo ritrovato tre pedine fondamentali nel suo scacchiere: i centrali di difesa Velani (guarito dai suoi acciacchi) e capitan Zambarda (che ha scontato il turno di squalifica) ed il centravanti Chiaramonti (anche lui al rientro dalla squalifica per somma di ammonizioni). Dunque sarà il Camaiore-tipo, dopo la versione vista a Cenaia domenica scorsa con l’inedita coppia centrale dietro Amico-Zavatto. Amico tornerà nel suo ruolo ideale di mezzala e Zavatto in panchina dopo le due ottime gare da titolare. I ballottaggi sono i soliti due.

Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Barsottini; 2 Borgia, 6 Velani, 5 Zambarda (C), 3 Belli (2005); 8 Amico, 4 Granaiola, 7 Anzilotti (Da Pozzo); 10 Cornacchia; 11 Nardi (Bacci), 9 Chiaramonti. All. Minichilli.