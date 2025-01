Qui Civitanova. Profili respinge le dimissioni. Cicchi rimane

Dimissioni respinte, resta il diesse Cicchi. È quanto accaduto nelle ultime ore in casa Civitanovese. L’esperto dirigente sportivo, in rossoblù dal settembre 2023, lunedì ha convocato una conferenza stampa per annunciare le dimissioni. Nel corso della riunione con i cronisti, Cicchi ha individuato nella contestazione dei tifosi durante la gara con il Roma City il motivo del suo passo indietro. Segnatamente, l’ex ds di L’Aquila e Castelnuovo Vomano si è intestato gran parte delle responsabilità degli insuccessi, spiegando di aver "costruito l’organico insieme con il precedente tecnico Sante Alfonsi". Poi ha rimesso la decisione al patron Profili senza parlare di un passo indietro irrevocabile. Profili ha comunicato la sua scelta nell’arco di una giornata. "La Civitanovese – si legge nella nota diffusa dal club ieri pomeriggio -, dopo una riunione societaria, ha ritenuto di dover respingere le dimissioni del direttore sportivo Claudio Cicchi al quale non può essere attribuita la totale responsabilità dell’attuale situazione di classifica". Quindi Cicchi resta in sella. Viene da chiedersi a cosa sia servito tutto ciò in un momento in cui la Civitanovese è penultima in classifica con soli 17 punti e si ritrova la tifoseria in aperta contestazione. Tali comunicazioni, infatti, non fanno che aumentare la confusione interna che è il contrario di ciò che dovrebbe essere fatto, cioè compattare l’ambiente e affrontare a testa bassa il resto del campionato. Ma tant’è.

Dal mercato, invece, arrivano giocatori in un reparto dove non se ne avverte il bisogno. La Civitanovese è in procinto di tesserare l’argentino Federico Rasic, centravanti classe 1992 di stazza imponente. È alto 1,98 metri, la sua ultima squadra è stata il Deportivo Maipù che milita nella Primera Division, la serie B argentina. Tuttavia la società adriatica dispone già degli attaccanti Vila, Brunet, Bevilacqua e Padovani. Un capitolo a parte Tassi, che dovrebbe approdare all’Atletico Mariner. Invece, tolto il giovane Aprea, niente rinforzi per la trequarti o sugli esterni ed è questo il reparto in maggiore sofferenza dato che ultimamente la Civitanovese non è in grado di costruire azioni offensive. Tutto questo in attesa di recuperare Buonavoglia, che però dovrebbe averne per altre tre settimane. L’augurio è che per domenica rientri anche Foglia, ma le speranze sono limitate. Il giocatore ex Pineto può essere impiegato anche sulla fascia. Nel prossimo turno sarà sfida tra ultima e penultima del torneo. I rivieraschi faranno visita al Notaresco, che ha da poco esonerato il tecnico Mattia Evangelisti. Al suo posto ci sarà Massimo Silva, ex trainer di Ascoli, Maceratese e Sambenedettese.