Qui Civitanovese. Alfonsi: "Un ko immeritato»

Sconfitta e con le ossa rotta. Un derby costato caro alla Civitanovese che, oltre alla partita, ha perso anche il proprio capitano Ivan Visciano, uscito dal campo in barella per un probabile strappo muscolare. Ma, il "rammarico è per quanto avvenuto nei novanta minuti – sostiene l’allenatore Sante Alfonsi –, con le diverse occasioni perse. Non è stata la miglior Civitanovese della stagione, senza brillantezza e fiducia, tuttavia abbiamo creato alcune palle gol che non siamo riusciti a sfruttare. Dispiace perdere di fronte a un pubblico del genere, ma i ragazzi hanno dato tutto e credo che la sconfitta non sia meritata". Secondo il tecnico, la gara è stata determinata da "un episodio, il calcio di punizione che ha portato alla rete biancorossa. Un po’ di tensione ci poteva stare, ma la partita è stata tirata: abbiamo rischiato qualcosa nel primo tempo su errori nostri, poi non abbiamo corso altri pericoli, provando invece a raddrizzarla in tutti i modi. Nella ripresa abbiamo fatto più della Maceratese. Non mi sembrache ci siano state altre occasioni pericolose da parte loro". E nel finale è arrivata anche la beffa, con Ballanti che nell’area piccola ha sciupato l’occasione del pari: "Può succedere, fa parte del calcio". L’uscita dal campo di Visciano potrebbe aver determinato un contraccolpo psicologico e tattico nell’undici rivierasco. "Le assenze? Abbiamo perso il derby, il dispiacere è quello". Si profila un lungo stop per il mediano. "L’infortunio sembra abbastanza grave. In settimana – conclude Alfonsi – dobbiamo raccogliere i pezzi e pensare subito all’Azzurra Colli".

Francesco Rossetti