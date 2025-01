Qui entella. Gallo: "Match molto difficile, ma ben giocato»

"È stata una partita difficile, abbiamo affrontato una squadra che ha giocato sempre, con forza fisica, idee, l’allenatore è molto bravo e gli ho fatto i complimenti". Fabio Gallo applaude tutti e si prende volentieri i tre punti. Quei tre punti che permettono alla sua Entella di restare in vetta alla classifica. "Noi è vero che abbiamo fatto subito gol – dice l’allenatore dei liguri – ma il primo minuto non mi è piaciuto con il pallone che è rimbalzato tre volte dentro l’area, siamo stati macchinosi. Alla prima azione abbiamo fatto un gol bellissimo ma il Rimini ha pareggiato meritatamente. La squadra sa quello che deve fare, nei momenti di difficoltà si aggrappa a dei concetti precisi su cui lavoriamo da sei mesi. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio rispetto al primo e abbiamo vinto con merito, anche se il Rimini ci ha messo in difficoltà".