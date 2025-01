Qui Fermo. Brini sta provando il 4-4-2

Primo giorno dell’anno in campo per la Fermana edizione 2.0 alla guida di Fabio Brini. Dal punto di vista tattico la variazione sul tema è data dal 4-4-2 che il tecnico elpidiense sta provando dall’arrivo e che per la sua prima uscita vedrà l’assenza obbligata dello squalificato Bianchimano. Non una buona notizia considerando l’impatto dell’attaccante in termini di gol e di presenza. Possibile che si vada verso una coppia più di movimento come quella formata da D’Agostino e da Sardo che ha dato vivacità al reparto avanzato in corso d’opera proprio nell’ultima sfida.