Qui Foligno. Il presidente Zoppi ora sfida il Siena: "Ci teniamo molto»

Per l’Acf Foligno la stagione è davvero straordinaria. Dopo la scorsa, culminata con la promozione in D e la vittoria in Coppa Italia, l’attuale porta in dote il secondo posto in classifica e i playoff praticamente certi. "Due imprese l’una meglio dell’altra – commenta il presidente Paolo Zoppi all’edizione Umbria de La Nazione – che continuano a scrivere la storia della nostra giovane società. Traguardi impensabili che al di là di quanto ottenuto sul terreno di gioco dagli artefici di questi risultati danno lustro e merito a coloro che ci accompagnano in questo progetto societario portato avanti con passione, ambizione evitando sempre di fare il passo giusto tenendo sempre d’occhio il bilancio".

Per la Fulgens Foligno è ora testa alla Robur e poi ai playoff. "Un’altra vetrina di spessore per continuare a farci conoscere nel panorama calcistico nazionale. Competizione che non cambierà il futuro dell’Acf Foligno, ma è pur sempre una ghiotta occasione destinata a regalarci un altro momento di visibilità. Il Siena? Un appuntamento al quale teniamo molto al cospetto di un collettivo che vanta un passato nella massima serie che affronteremo con il necessario rispetto ma altrettanto consapevoli del valore del nostro collettivo".