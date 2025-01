Qui Ghiviborgo: parla mister Bellazzini. "Siena solido, noi giochiamo all’attacco. Presi tanti gol ma stiamo migliorando»

"All’andata il Siena mi impressionò dal punto di vista della solidità difensiva, cosa che forse nella parte centrale di stagione aveva un po’ perso. La sensazione è che abbia ritrovato questa grande qualità che la rende una squadra davvero difficile da affrontare": a parlare il tecnico del Ghiviborgo, Tommaso Bellazzini (nella foto).

"Il nostro è invece un calcio offensivo -ha sottolineato al Fol –. Che ci ha portato tanti benefici. Abbiamo fatto tanti gol, ma ne abbiamo anche presi tanti e per me è un grandissimo rammarico. Però nelle ultime partite le prestazioni difensive sono state molto buone. E poi diversi gol li abbiamo presi in gare singole".

Il Ghiviborgo è stata l’unica squadra a battere il Livorno. "E’ successo quando stavamo nella nostra miglior condizione psicofisica e siamo stati fortunati negli episodi, anche se abbiamo meritato, forse con un risultato eccessivamente largo. Poi abbiamo avuto un calo".

Bellazzini ha a disposizione il capocannoniere del girone, Lorenzo Gori. "E’ un calciatore molto forte e un ragazzo straordinario, il suo primo pensiero è la squadra. E’ completo, sa giocare in profondità, è bravo di testa e dentro l’area. È pronto sicuramente per un salto in avanti".

"Giocarci i play off al Franchi, contro una squadra blasonata, è un grande orgoglio – ha chiuso Bellazzini –. Ce la giocheremo al massimo, in una giornata bellissima".