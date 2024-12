Qui Livorno. Mister Indiani:: "Grosseto squadra da battere»

Il tecnico del Livorno, Paolo Indiani, dopo l’inaspettato pareggio a reti bianche, arrivato in casa contro la Sangiovannese, ha parlato anche del campionato in generale e di quale potrebbe essere l’antagonista della sua squadra per la vittoria del campionato. La Robur è suscita dai radar dei labronici. "La stagione è ancora lunga – ha detto l’esperto tecnico –, ci sono altre diciannove partite da giocare e i campionati si vincono da marzo in poi. Non sono sorpreso dal recupero del Grosseto, c’era da stupirsi prima quando perdeva: la squadra è forte e adesso è stata anche migliorata. È sicuramente l’avversario da battere. Nella lotta ci mettevo anche il Siena, ma ora è un po’ in difficoltà". Il Livorno, al momento guida la classifica con 34 punti, 10 in più del Siena. Il Grosseto, rinato dall’arrivo di Consonni, è quarto a quota 27.