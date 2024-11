Qui Mantova. Possanzini aspetta il Modena: riecco Burrai

Il Mantova ritrova il “Martelli” ed un avversario tradizionale come il Modena per un derby che potrebbe rappresentare una vera e propria svolta nel cammino stagionale della matricola biancorossa. La squadra di Possanzini è reduce dal combattuto pareggio di Catanzaro. Un punto di valore in trasferta, ma anche un’altra prova che ha messo in evidenza qualche errore di troppo. "Mi aspetto una partita combattuta e ricca di motivi di interesse - è la presentazione di mister Possanzini - Loro sono una squadra forte e senza dubbio ci attende una sfida molto impegnativa. Noi arriviamo bene a questo appuntamento, siamo fiduciosi. Bisognerà curare ogni dettaglio e giocare con grande concentrazione dall’inizio alla fine. In settimana abbiamo analizzato con attenzione il Modena e i ragazzi hanno lavorato con disponibilità ed impegno. Siamo pronti a tradurre tutto questo sul campo, facendoci trovare pronti pure dal punto di vista mentale". Per quel che riguarda la formazione, Possanzini recupera capitan Burrai, ma deve rinunciare a Muroni e Redolfi, con Solini che è favorito per giostre al centro della difesa al fianco di Brignani. Diversi ballottaggi in avanti, con almeno sei pretendenti per quattro maglie.

(4-2-3-1): Festa; Radaelli, Solini, Brignani, Bani; Burrai, Trimboli; Bragantini, Mancuso, Fiori; Mensah. All. Possanzini.

QUINDICESIMA GIORNATA: Reggiana-Sassuolo 0-2 (giocata ieri); oggi ore 15 Brescia-Bari, Cittadella-Juve Stabia, Sampdoria-Catanzaro, Sudtirol-Cremonese; ore 17.15 Mantova-Modena. Domani ore 15 Frosinone-Cesena, Palermo-Spezia, Pisa-Cosenza, ore 17.15 Salernitana-Carrarese.

CLASSIFICA: Sassuolo 34; Spezia e Pisa 30; Cesena 22; Cremonese 21; Bari 20; Palermo, Brescia e Juve Stabia 18; Mantova 17; Catanzaro, Sampdoria e Carrarese 16; Cosenza (-4), Modena e Reggiana 15; Sudtirol e Salernitana 13; Cittadella 12; Frosinone 10. R.S.