Qui Mazzola. Argilli amareggiato: "Abbiamo dominato. Sconfitta ingiusta»

E’ con la sconfitta sul campo del Signa, che il Mazzola ha chiuso il girone di andata; la classifica dice nono posto, con 21 lunghezze all’attivo: tanta l’amarezza in casa biancoceleste, tanta quella che rivelano le parole del tecnico Stefano Argilli. "E’ frustrante commentare la partita – ha affermato il mister –: abbiamo centrato una grandissima prestazione, abbiamo dominato gli avversari: anche il pareggio ci sarebbe andato stretto. La squadra ha fatto tutto bene, nonostante il campo pessimo, nonostante il Signa sia molto forte fisicamente e da questo punto di vista, ma solo questo, ci abbia messo in difficoltà. Loro hanno rinunciato a giocare e si sono coperti dopo il gol". "E’ pesante festeggiare, in questi giorni, con un risultato negativo sulle spalle – ha aggiunto l’allenatore biancoceleste –, ma sappiamo che abbiamo fatto tutto quello che c’era da fare. Sappiamo anche che gennaio sarà un mese importantissimo, con sei partite da giocare nel giro di venti giorni. Avremo quindi tempo e modo per riprenderci quello che abbiamo lasciato a Signa e in altre circostanze, consapevoli che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta".