Qui Mazzola. I ragazzi di Argilli a caccia di punti con la Castiglionese

Si avvicina a grandi passi, per il Valentino Mazzola, la trasferta sul campo della Castiglionese. I biancocelesti, reduci dal pareggio a reti bianche con l’Audax Rufina, ancora non conoscono il proprio destino, ma "non molleranno fino all’ultimo minuto dell’ultima partita", come ha detto mister Argilli, all’inseguimento dei play off. Domenica vogliono quindi aggiungere nuovi punti alla classifica che al momento dice quinto posto, a -10 dal terzetto Scandicci-Terranuova Triana-Signa (come Fabbrini e compagni anche lo Scandicci deve osservare il turno di riposo). Sicuri assenti della partita saranno Corsi, che ha ormai terminato la stagione e Pierangioli, con la speranza che possa rientrare dopo la sosta del campionato. Le assenze, in casa Mazzola (contro l’Audax ai box anche Hoxhaj e Majuri), hanno avuto però anche un risvolto positivo, ovvero l’impiego dei due 2006 Leonardo Bonechi e Mattia Leonardi: il primo ha vestito la sua prima maglia titolare ‘tra i grandi’, per il secondo è stato l’esordio assoluto nel campionato di Eccellenza, subentrato al compagno di squadra Cavallini al 76’. Due preziose frecce in più all’arco di mister Argilli.