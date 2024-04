Qui Mazzola. Il tecnico Argilli: "Sono contento di quanto fatto»

E’ stata la "classica partita di fine stagione" Mazzola-Fortis Juventus, con tante occasioni create e, alla fine, un punto per parte. "Il nostro approccio alla gara non è stato dei migliori, abbiamo preso subito gol, anche in maniera rocambolesca – le parole di mister Stefano Argilli –, ma abbiamo subito reagito, abbiamo costruito diverse opportunità e il gol del pareggio è stato di grande qualità. Sia noi che loro abbiamo avuto delle chance per chiudere la partita. La tegola, però, è stata l’infortunio di Tommy Pierangioli. Ci auguriamo che non sia niente di grave". Il tecnico biancoceleste ha quindi tacciato un bilancio della stagione. "Sono contento del percorso che abbiamo fatto – le sue parole –, ci siamo confermati rispetto alla scorsa annata; ci siamo confrontati con avversarie che hanno fatto 80 punti o anche più di 60, con la quarta classificata del nostro girne che avrebbe vinto l’altro… Ci siamo fatti rispettare da tutti, tra qualche battuta d’arresto e giornate di gloria. Siamo sempre rimasti uniti e compatti e abbiamo lavorato sempre con il sorriso, in maniera serena e direi anche professionale".