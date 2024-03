Qui Mazzola. L’allenatore Argilli:: "Fatto il massimo. Siamo dispiaciuti»

Non è andato oltre lo 0-0, il Mazzola, con l’Audax Rufina. "Abbiamo fatto quello che potevamo per cercare di vincerla – dice il tecnico Argilli –, abbiamo avuto un predominio territoriale e tanto possesso palla, abbiamo creato alcune occasioni, al cospetto di una squadra che concede poco, ma non siamo riusciti a passare. Siamo dispiaciuti perché ce l’abbiamo messa tutta, ma qualcosa davanti ci è mancato, il guizzo, l’imprevedibilità di Corsi e Pierangioli. Ma non voglio recriminare sugli assenti. Rimane l’amarezza anche per l’episodio finale del rigore, chi era vicino mi ha detto fosse abbastanza netto. Se l’arbitro non l’ha visto ha fatto un errore, se l’ha visto e non l’ha fischiato ha fatto un errore ancora più grande". Note positive di giornata la maglia titolare a Bonechi e l’esordio di Leonardi. "Sono ragazzi bravi, che si impegnano, niente qui è regalato". Il Mazzola è atteso dalla sfida con la Castiglionese, poi la sosta e il rush finale per capire se sarà post season. "Sono contento di allenare questa squadra – ha chiuso il mister –. Ce la giocheremo serenamente fino in fondo, senza lasciare niente di intentato. Domenica cercheremo di fare una grandissima partita, come sempre, e continueremo a sperare nell’obiettivo".