Qui perugia. Animi tesi: scontri in curva arrivano i Daspo per i tifosi umbri. La solidarietà agli aretini

La rivalità non si assopisce ma le limitazioni imposte ai tifosi aretini per il derby, identiche a quelle della sfida di andata, come tessera del tifoso e originariamente l’obbligo di viaggiare in pullman avevano portato i gruppi del tifo organizzato perugino a esprimere solidarietà ai rivali amaranto. In casa Perugia il derby è vissuto come una partita da vincere ad ogni costo per chiudere al meglio la regular season visto che il quarto posto della Carrarese è lontano cinque punti, mentre la prima inseguitrice (Gubbio) è lontana sette punti. Nel mezzo sono arrivati 18 divieti di accesso alle manifestazioni sportive con tre obblighi di firma per i tifosi coinvolti nella rissa all’interno della curva biancorossa in occasione della partita casalinga contro il Pineto che portò l’arbitro a sospendere per alcuni minuti l’incontro, poi terminato 2-2.

Oggi sarà comunque partita vera e nonostante la solidarietà mostrata alla curva aretine poi per 90’ la nord proverà a spingere la propria squadra per la vittoria di un derby che riporterebbe un po’ di serenità in attesa poi di prendere parte ai playoff.