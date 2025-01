Qui Prato. Passo indietro. Dimenticare in fretta il ko

Il treno playoff se ne va (seppur in realtà per la promozione conti solo il primo posto al termine della stagione regolare), mentre la zona playout si riavvicina. Il 2025 del Prato non è cominciato esattamente con il piede giusto, anche se perdere contro una squadra come il Ravenna può assolutamente starci. Specie se al calcio d’inizio devi rinunciare a tre titolari come Girgi, Pizzutelli e Barbuti, e di conseguenza sei costretto a degli esperimenti (vedi l’inedito tandem offensivo Cozzari-Pereira Lopes). Ma a preoccupare non è tanto il ko in sé, quanto il passo indietro a livello di prestazione e atteggiamento accusato dai biancazzurri, che si presentavano al match con cinque risultati utili di fila alle spalle e quindi nel loro miglior momento. Paradossalmente, dando un’occhiata alla graduatoria e alla luce del pronostico sfavorevole, Remedi e compagni avevano meno da perdere da questa gara rispetto ad un Ravenna in piena corsa per la posizione di testa. Tanto che alla vigilia della sfida, mister Marco Mariotti aveva chiesto ai suoi di scendere in campo con coraggio e senza paura, anche a costo di rischiare di incappare in un sconfitta. I lanieri però hanno lasciato negli spogliatoi l’audacia, affrontando i giallorossi con timore. E così i ragazzi guidati in panchina da Marco Marchionni hanno fatto valere il maggior tasso tecnico e con una prova solidissima non hanno corso alcuni tipo di pericolo, tanto che la vittoria degli ospiti non è mai stata in discussione.

Oggi per il Prato riprendono gli allenamenti, con l’obiettivo di mettersi alla spalle velocemente questa battuta d’arresto e di ricominciare subito a fare punti, dato che il vantaggio sulla zona playout è solo di +3. In questa settimana si proverà a recuperare alcuni pezzi per la trasferta di domenica sul campo del Lentigione, quinta forza del girone D di serie D. Pizzutelli sicuramente tornerà a disposizione e anche per Girgi e Preci sembrano esserci buone possibilità. Più difficile rivedere Barbuti, mentre dall’inizio dovrebbe essere schierato di nuovo Magazzù, tenuto fuori da Mariotti nel primo tempo contro il Ravenna.

Francesco Bocchini