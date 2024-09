Qui Recanati. Ai blocchi di partenza, la via la Serie D

Uno stimolantissimo campionato inizia subito con una sorta di "superclassico" come Recanatese-Fermana. Una sfida, per i giallorossi, molto più insidiosa di quanto non possa sembrare in apparenza: è vero che i competitor odierni sono partiti in netto ritardo e dopo mille traversie ma hanno cercato di recuperare il tempo perduto ed ora la rosa a disposizione di Bolzan appare quantomeno dignitosa. Partita anche piena zeppa di ex: Ferrante, Mordini e D’Angelo da una parte, Tafa e Ferretti dall’altra, senza contare molteplici altri incroci che non riguardano solo il campo. Abbiamo chiesto un parere a Marco Alessandrini, tecnico legatissimo a questi due clubs e che proprio con i canarini centrò nel ’96, una clamorosa promozione in C1 dopo uno storico spareggio contro il Livorno: "intanto i giallorossi hanno giocatori che rappresentano delle garanzie assolute. Sbaffo e Melchiorri, seppure gli anni passano per tutti, sono un lusso, in categoria non hanno eguali ed i loro valori emergeranno senz’altro. Penso inoltre che gli ultimi innesti, Cusumano ed Alfieri, possano dare equilibrio. Giocare per vincere è sempre difficile ma mi sembra un organico molto bene attrezzato".

La Fermana attuale, con le sue incognite, è riuscita comunque a piazzare colpi importanti: "c’è la volontà e lo spirito per essere competitivi ed all’altezza del blasone. Sono ancora un cantiere aperto e qualche problemino all’inizio lo avranno, però ci sono giocatori di esperienza come Bianchimano e lo stesso Ferretti per cui venderanno cara la pelle".

Oggi la prima giornata di un girone F forse mai così di alto livello: "Ci sono indubbiamente degli squadroni. La Samb, con tremila abbonati ha un ambiente in grado di trascinarti ed ha scelto giocatori basandosi anche sul loro aspetto caratteriale, L’Aquila può contare su Giandonato, Marcucci che conosco bene e Giampaolo e terrei d’occhio anche la Vigor Senigallia che seppur ha perso delle pedine rilevanti ha costruito una compagine da primi posti". Cosa potrà fare dunque la differenza? "Gli attaccanti e la Recanatese ne ha due fortissimi". Filippi però oggi dovrà fare a meno di Raparo e Manfredi, squalificati e ricordiamo l’obbligo degli under che passano da 4 a 3.

La probabile formazione della Recanatese (3-4-2-1): Del Bello; Spezzano, Ferrante, Cusumano; Pesaresi, Canonici, Alfieri (Gomez), Mordini; D’Angelo, Sbaffo; Melchiorri.

Arbitro: Cortese di Bologna.

Andrea Verdolini