Qui rossoblù. La Sinalunghese anticipa a sabato. Arriva l’Audax

Comincia sabato il 2024 della Sinalunghese che nell’anticipo della prima giornata di ritorno del girone B di Eccellenza Toscana attende l’Audax Rufina al ‘Carlo Angeletti’. Saranno solo i primi 90 minuti di un mese di gennaio che impegnerà non poco i rossoblu di mister Iuri Pezzatini che infatti, pochi giorni dopo, mercoledì 10 saranno di scena a Castiglion Fiorentino per il primo turno infrasettimanale del nuovo anno. domenica 14 poi altro match casalingo, stavolta nel derby contro il Mazzola. Il derby più sentito sarà però quello del 21 gennaio in casa della Nuova Foiano. Il primo mese dell’anno si chiuderà con altri due match molto importanti e probanti per Marini e compagni. Il primo, mercoledì 24, per il secondo turno infrasettimanale contro il Siena (a Sinalunga) mentre domenica 28 ad attendere la Sinalunghese ci sarà la lunga trasferta a Borgo San Lorenzo contro la Fortis Juventus.