Qui Zenith. Continuare a crederci. Lo spirito c’è

"Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Purtroppo abbiamo incassato due reti evitabili e contro un avversario forte come il Lentigione non siamo riusciti a recuperare il secondo. Testa alla prossima partita per continuare a credere nella salvezza". E’ rincuorato dalla prestazione della prima squadra Enrico Cammelli, vice presidente della Zenith Prato, anche se il risultato contro il Lentigione non è stato favorevole ai ragazzi allenati da Simone Settesoldi. Con 29 punti la formazione amaranto resta in piena zona play out nel girone D di serie D, in quintultima posizione. Dietro risale di gran carriera la Sammaurese, che si porta a 24 punti grazie al successo contro il Cittadella Vis Modena, e scavalca lo United Riccione, fermo a quota 22 e ora penultimo dopo il pesante ko incassato contro il Prato. In ultima piazza, staccato a quota 16, resta ancora il Fiorenzuola, battuto 2-1 dal Corticella, che però risale la china e con questi tre punti stacca gli amaranto raggiungendo a quota 32 il Sasso Marconi, fermato sul pari dall’Imolese Calcio. Dietro la Zenith Prato, per il momento, resta anche il San Marino, a 26 punti in attesa di giocare domani la gara dello scorso turno contro il Tuttocuoio, prossimo avversario proprio della compagine allenata da Settesoldi. "Per noi l’importante è fare il massimo dei punti possibili, non importa contro quale avversario. Quindi pensiamo subito alla prossima partita in casa del Tuttocuoio. Guardando al nostro rendimento fino ad ora, forse è più facile che otteniamo punti dalle trasferte – commenta il vice presidente - . E’ anche vero che dopo avremo due derby, contro Prato e Pistoiese, dal risultato impronosticabile. Poi ci sarà una sfida che potrebbe essere cruciale con il Sasso Marconi anticipata al giovedì per via delle festività pasquali. Quelle potrebbero essere settimane e giorni decisivi. Difficile fare ipotesi, ma forse 7 punti potrebbero anche essere sufficienti per la salvezza. Noi comunque non dobbiamo fare calcoli".