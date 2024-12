Qui Zenith. "Si è lottato su ogni pallone. Avanti così»

"Una vittoria strameritata. I ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione e sono stati eroici nel portare a casa un risultato positivo giocando su un campo del genere e con la temperatura a -1 gradi percepiti". Gongola il tecnico della Zenith Prato, Simone Settesoldi, dopo il ritorno ai tre punti della sua squadra sul campo del Sasso Marconi. Un successo che ha fatto tirare un bel respiro di sollievo ai bluamaranto, che ora in classifica con 14 punti hanno tre squadre alle loro spalle, il fanalino di coda Sammaurese a quota 8 e la coppia Fiorenzuola-San Marino a quota 12. "La partita era stata preparata nei minimi dettagli. A parte i gol abbiamo avuto una serie di occasioni importanti ed espresso un buon calcio su un campo molto pesante. Sono veramente contento della prestazione e del risultato – insiste Settesoldi -. Ho visto in campo lo spirito e l’atteggiamento giusti. La determinazione di non lasciare niente agli avversari, di lottare su ogni pallone. La sola cosa che mi ha fatto arrabbiare è che anche in una partita dove abbiamo rischiato poco o niente e tenuto bene il campo, alla fine siamo riusciti a prendere un gol evitabilissimo per una serie di disattenzioni che non possiamo permetterci. Rimane il rammarico per alcuni punti gettati al vento in questa prima parte di stagione, ma guardiamo avanti con ritrovato ottimismo e fiducia".

In effetti, a guardare l’andamento della squadra, con 4 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte, è proprio il pari che manca all’appello. Qualche punto in più, soprattutto negli scontri diretti salvezza, avrebbe anche tolto bottino alle avversarie. Ma il morale è alto in via del Purgatorio: "Complimenti a tutti i ragazzi. Non abbiamo sbagliato nulla – rincara la dose Enrico Cammelli, vicepresidente della Zenith Prato -. Ora rimaniamo concentrati sulle prossime due sfide che chiuderanno il girone di andata. Nel frattempo stiamo valutando l’ultimo ritocco offensivo per la rosa".

Leonardo Montaleni