Quindici medaglie per la società aretina. Bottino ricco per l’Alga. Brilla la stella di Fiani

Quindici medaglie per l’Alga Atletica Arezzo ai campionati provinciali delle categorie Cadetti e Ragazzi. La manifestazione è andata in scena allo stadio cittadino "Tenti" e ha registrato la partecipazione di decine di atleti di società della città e delle vallate che hanno vissuto una giornata di confronto nelle diverse discipline di velocità, salti e lanci. L’Alga Atletica Arezzo ha schierato una squadra con ben ventisette atleti e atlete che, sostenuti da una numerosa cornice di pubblico, sono riusciti a chiudere la prova con un bilancio particolarmente positivo con otto titoli provinciali, cinque argenti e due bronzi. Tra i protagonisti della categoria Ragazzi è rientrato Daniel Fiani che ha festeggiato due ori nei 60 piani con 7.7 secondi e nei 150 piani con 19 secondi, condividendo il podio di entrambe le gare con Gabriele Corbelli che si è piazzato secondo nei 60 piani con 8.3 secondi e nei 150 piani con 20.3 secondi. Una doppia medaglia è stata conseguita anche da Mattia Falciani che ha vinto il salto in alto con 1.50 metri e che ha meritato il secondo posto con 40.63 metri nel lancio del vortex alle spalle di un altro ragazzo dell’Alga Atletica Arezzo, Tommaso Mugnai, che ha trionfato con 42.13 metri. Un’ulteriore soddisfazione tra i Ragazzi è arrivata con Lisa Rossi che si è laureata campionessa provinciale nel salto in alto con 1.34 metri. Tra i Cadetti sono, invece, emersi Francesco Tortorelli con il primo posto nel salto in alto con 1.62 metri e Flavia Matteucci con il terzo posto negli 80 piani con 10.6 secondi. I campionati provinciali sono stati arricchiti da alcune gare di contorno di categorie superiori, con l’Alga Atletica Arezzo che ha monopolizzato i 400 piani tra gli uomini con il primo posto di Lapo Madiai con 51.7 secondi, il secondo posto di Lorenzo Fazzi con 52.5 secondi e il terzo posto di Matteo Bernardini con lo stesso tempo, poi in questa specialità è arrivata una doppietta tra le donne con l’oro di Lorenza De Silvia con 1:00.7 minuti e l’argento di Nastasia Bennardi con 1:03.1 minuti.

Andrea Lorentini