Quote giovani per la prossima stagione di Eccellenza e Promozione. La LND ripassa la palla alle regioni. In Toscana confermato un under?

La Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato ufficialmente quella che sarà la linea sul fronte "quote" giovani per la prossima stagione 2025/2026 di Eccellenza e di Promozione, ribadendo quanto già espresso un anno fa. Come già per la corrente stagione 2024/2025 infatti la L.N.D. capitanata da Giancarlo Abete lascerà carta bianca ai vari Comitati Regionali che avranno la facoltà (ma non l’obbligo) di imporre uno o più "under" per i campionati in questione. Ora dunque non resta che attendere quella che sarà la scelta del Comitato Regionale Toscana presieduto da Paolo Mangini (che lunedì sera sarà in Versilia, ospite del noto programma social/tv ’Palla al centro’). In questa attuale stagione era stata presa una decisione “diplomatica” con una sola "quota" 2005. Per la prossima stagione verranno tolte del tutto? Saranno (ri)incrementate? O si resterà ad una "quota" (passando al 2006)?

A breve dovrebbe arrivare la comunicazione ufficiale del C.R.T. per i principali campionati regionali di Eccellenza e Promozione. In Serie D per l’annata 2025/26 gli "under" obbligatori già ufficializzati saranno ancora tre, scalando di un anno: un classe 2005, un 2006 ed un 2007.