Raccolti ottomila euro dalle maglie. Saranno devoluti agli alluvionati

Ottomila euro. Per la precisione 7.943. A tanto è arrivata la cifra raccolta dalla vendita delle 26 divise ‘limited edition’ di Babbo Natale, con cui i giocatori del Ravenna sono scesi in campo domenica scorsa per il vittorioso match casalingo contro il Progresso.

Nelle intenzioni del presidente Ignazio Cipriani, che ha lanciato l’idea, c’era di andare oltre il semplice gesto creativo ed eccentrico di una maglia col look di Babbo Natale, con dettagli a tema come la cintura nero-oro e il caratteristico rosso natalizio. Il n.1 giallorosso aveva deciso infatti di mettere all’asta le divise, col ricavato da devolvere all’associazione Traversara in Fiore, impegnata a sostenere le famiglie colpite dalle alluvioni che hanno duramente interessato proprio il nostro territorio.

Le maglie più gettonate – partite da una base d’asta di 70 euro – sono state quelle verdi da ‘elfi’ dei portieri Fresia (peraltro protagonista indiscusso con una prodigiosa parata salva risultato al 94’) e Galassi, andate entrambe, a suon di oltre 20 rialzi, a 670 euro ciascuna. Subito dietro, nella classifica delle più ‘redditizie’, è andata quella della mezzala Biagi (460 euro), autore del gol partita, che ha permesso al Ravenna di restare a -1 dalla capolista Forlì e di sfruttare il passo falso della ex capolista Tau Altopascio per scalare una posizione e insediarsi al 2° posto solitario.

Ci sono voluti 420 euro per portarsi a casa la casacca di capitan Rrapaj; 369 per quella del baby Drapelli, decisivo con 2 reti in Coppa Italia; 330 per quella di D’Orsi; 310 per quella di Lordkipanidze e 300 per quella dell’altro baby Fiori. A seguire, tutte le altre. Tutti i media nazionali, compresi i tg di Rai e Mediaset, hanno dato conto dell’iniziativa benefica a favore di Traversara.

Dopo una settimana di meritato riposo, la truppa giallorossa si ritroverà domani pomeriggio a Glorie per la ripresa degli allenamenti. Da preparare c’è la gara del 5 gennaio a Prato, match valido per la prima giornata di ritorno. Da valutare ci sono gli acciacchi che, contro il Progresso, hanno costretto al forfait i vari Nappello, Lo Bosco, Mauthe, Mereghetti e capitan Rrapaj, oltre al baby Drapelli e agli squalificati Milan e Rossetti, che comunque rientrano dopo aver saldato il debito con la giustizia sportiva.

Sul fronte del mercato, in attesa delle valutazioni su Abdel Zagré, centravanti del Burkina Faso, classe 2004, svincolato dai turchi del Sakaryaspor, ma di proprietà del Sion e in prova da due settimane, il nome nuovo è quello di Marco Ilari. Centrocampista trentatreenne di grande esperienza in serie C (13 stagioni consecutive per 369 gettoni, oltre a 12 presenze in B ad Ascoli ad inizio carriera), Ilari è attualmente al Lecco. Radiomercato riferisce di una importante offerta arrivata dal Ravenna.