Radicondoli batte Pievescola e rimane in vetta. Poker del Bettolle: è al vertice con Fratticciola

OLIMPIC SARTEANO

2

NUOVA RADICOFANI

1

SARTEANO – Vittoria in rimonta per l’Olimpic Sarteano che batte la Nuova Radicofani al termine di novanta minuti molto accessi ed equilibrati. Nella gara valida per la sesta giornata del girone M di Seconda Categoria sono stati gli ospiti a portarsi in vantaggio grazie alla zampata di Mucciarelli nel finale della prima frazione. L’Olimpic Sarteano però non si è arreso, anzi tutt’altro visto che nella ripresa è prima pervenuto al pareggio con D’Addario e poi ha ribaltato la sfida grazie a Martino. A nulla sono valsi i tentativi della formazione di Radicofani di pareggiare, a quel punto il Sarteano non si è fatto sorprendere.