Ragazze in bianconero pronte alla grande sfida. Magrini: "La missione non è vincere ma provarci"

Ci sono voluti coraggio ed entusiasmo. Lo slancio e la determinazione di un gruppo di genitori decisi a coltivare la passione delle proprie figlie. Il loro progetto si è fatto portavoce di un movimento pronto a trovare definitivamente, anche sulle lastre, la propria dimensione, il loro motto "Non perdi mai, o vinci o impari". Ecco come è nato il Siena Calcio Femminile: quattro mesi di vita, radici già solide. "La nostra mission è quella non di vincere, ma di provarci – ha spiegato il presidente del sodalizio bianconero, Riccardo Magrini, durante la serata di presentazione delle squadre ai Fedelissimi –. Vogliamo trasmettere i valori veri dello sport, permettere alle ragazze di vivere la loro passione, di divertirsi. Siamo partiti a giugno, ma abbiamo già circa 60-65 tesserate, tra Under 10, Under 12, Under 15 e Under 17: i nostri progetti sono pluriennali, ma vogliamo andare avanti con calma, per questo siamo partiti dal solo settore giovanile. Non posso che dire grazie a tutti, alla ‘squadra’ che è dietro a me e alla vice presidente Katy Biancucci e ai tanti sponsor che hanno deciso di sostenerci a partire dal main, Vismederi. Per partire dovevamo avere alle spalle qualcosa di concreto". "Il calcio femminile è tanta, tanta roba – ha aggiunto Magrini –. Aveva ragione Groucho Marx nel dire che ‘La donna è un uomo che non ce l’ha fatta’: le ragazze hanno un impegno e una determinazione che noi maschietti ci sogniamo, hanno un animo nobile. Siamo come una famiglia: la nostra location, per gli allenamenti, è il campo di Uopini. Il presidente Gianni Graziotti ci ha fatto sentire fin da subito a casa". Il Siena Cf ha già stretto rapporti anche con il Siena Fc. "Dopo essermi interfacciato inizialmente con Farina, o incontrato Englund – racconta il presidente –: mi ha fatto un’ottima impressione, si è presentato, insieme ai soci, con un progetto ambizioso e duraturo. Quelle del calcio-turismo e del calcio-cultura sono ottime intuizioni, cui già anche io avevo pensato. Siamo felici di poter collaborare con la Robur, anche se rimarremo due realtà distinte: non per mancanza di fiducia, ma i nostri passi devono essere oculati. La parola chiave è sostenibilità. Anche con le società del territorio abbiamo ottimi rapporti, c’è la massima collaborazione". Di tutto rilievo lo staff tecnico: il responsabile è Giulio Pelati, Alessandro Signorini allenerà l’U17, Andrea Pepi l’U15, Andrea Manganelli e Leonardo Danielli guideranno le U10 e le U12. Leonardo Quattrini e Lorenzo Talluri i preparatori dei portieri. Nel consiglio Alberto Talluri, Elisa Francini, Cristina Borgogni, Alessandro Aucone, Nicoletta Linfante e Davide Falsetti. Angela Gorellini