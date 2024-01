Rapagnani firma per l’Appignanese. La punta Marilungo è tornato al Montegranaro

Il centrocampista Lorenzo Rapagnani è un calciatore dell’Appignanese, ha indossato le maglie di Maceratese e Civitanovese. Il giovane centrocampista Mattia Marcolini della Maceratese è vicino all’Appignanese. Il Montegranaro riporta a casa Guido Marilungo, ex di Samp, Atalanta e Lecce. L’esterno d’attacco Alessandro Cognigni 2004 torna alla Fermana ma sarà girato, su di lui hanno messo gli occhi Sangiustese, Chiesanuova e Montegranaro. Mancano dei dettagli perché l’Urbino ufficializzi il terzino Giacomo Mataloni (classe 1999), ex Tolentino e Recanatese. Il Montegranaro si è assicurato l’esterno offensivo Giorgio Valentini, fino a poco tempo fa alla Civitanovese, e il difensore Antonio Corigliano, un 2001 ex Tolentino. Il Montegiorgio ha preso Leonardo Zira, l’attaccante ex Azzurra Colli, che prende il posto di Giordano Bardeggia passato al K Sport Montecchio Gallo. A sua volta l’Azzurra Colli ha tesserato la punta Abu Da Costa, un 2002. Si rinforza l’Esanatoglia: tesserati Gianlorenzo Baroni e Carmine Nicastro. È vicino all’Esanatoglia anche la punta Danilo Ferretti, che aveva iniziato la stagione nel Camerino.