Rata, mezzo passo falso. Un punto a Montegranaro

0

MACERATESE

0

: Taborda, Chimezie, Stortini, Urbinati, Capodaglio, Gonzalez (37′ st Mangiacapre), Perpepaj, Capponi (35′ st Proesmans), Jallow (10′ st Tonuzi), Sindic (48’ st Diego Torricini), Iuvalè. All.: Mengo.

MACERATESE: Gagliardini, Ciattaglia (1′ st Del Moro), Vanzan, Mastrippolito, Lucero, Bongelli, Marras (40′ st Oses), Gomez, Cognigni, Ruani (33′ st Monteiro Ribeiro), Vrioni (1′ st Grillo). All: Possanzini.

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro.

Note: spettatori 700 circa. Ammoniti Iuvalè, Ciattaglia, Marras, Del Moro, Vanzan, Urbinati, Sindic, Monteiro Ribeiro.

Inciampa in casa di un arcigno Montegranaro la capolista Maceratese, che non riesce a sfondare il muro costruito daI gialloblù. Allo stadio La Croce i padroni di casa schierano Perpepaj e il veloce Jallow in attacco. Possanzini – che deve fare i conti con le assenze di Nasic, Albanesi e Cirulli – manda in campo Gomez dal primo minuto. Partono meglio i padroni di casa, che in contropiede ci provano con Iuvalè, ma il tiro termina alto. La Maceratese tenta di rispondere con una punizione di Cognigni, che non impensierisce Taborda. Il primo tempo scorre via senza grandi sussulti, tra due formazioni che si controllano a vicenda ed evitano di concedere il fianco all’avversario. Al ritorno in campo la Maceratese inserisce subito Del Moro e Grillo. Mengo dopo dieci minuti si gioca la carta Tonuzi e l’attaccante va subito vicino al gol, ma Gagliardini para in due tempi. I padroni di casa sembrano avere maggiore freschezza e dopo pochi minuti Perpepaj lascia di stucco Gagliardini, ma il palo respinge il tiro dell’attaccante. Brivido per la Maceratese, che prova a scuotersi. Il Montegranaro però prende coraggio, ci prova con Iuvalè e Perpepaj, ma la palla non vuole entrare. La Maceratese regge e prova a colpire nel finale con Bongelli che al 40’ di testa sfiora la traversa. La Maceratese resta al comando della classifica, ma ora la KSport Montecchio Gallo è a un solo punto di distanza.