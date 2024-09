Ravenna "A San Mauro ottimo approccio"

Matteo Onofri si è guadagnato in fretta la fiducia di mister Antonioli. Il ventenne difensore centrale, giunto in estate dalla Victor San Marino dove aveva disputato un grande campionato di serie D da titolare, ha meritato subito la maglia da titolare del Ravenna 2024-25, evidenziando doti di personalità, anche da veterano.

Onofri, come giudica l’avvio di stagione della squadra giallorossa?

"Per quanto riguarda le prestazioni di squadra, siamo soddisfatti. Fin dalle prime amichevoli, passando poi per la Coppa Italia e le due gare di campionato, siamo in crescita e lo abbiamo dimostrato. Detto questo, è anche vero che avremmo voluto avere almeno un punto in più in classifica, se non addirittura 3. Mi riferisco ovviamente alla partita col Prato. C’è del rammarico per quella partita, ma il campionato è molto lungo. Sappiamo che sarà difficile con tutte le rivali, ma il tempo per recuperare c’è e dunque non è un problema".

Domenica scorsa a San Mauro Pascoli è arrivata una vittoria che ha fatto dimenticare la partita con il Prato. Che gara è stata?

"Siamo entrati in campo subito con molta cattiveria agonistica, pensando proprio ai punti persi col Prato. Avevamo tanta voglia di rifarci, e siamo stati bravi ad aggredirli fin dal fischio d’inizio. Tant’è che l’abbiamo sbloccata nei primissimi istanti del match. Un approccio di quel genere è stato importantissimo, perché poi la partita si è messa in discesa. Sapevamo che la Sammaurese, come farà la maggior parte delle nostre rivali, ci avrebbe aspettato molto bassa. Fare gol in avvio è stato fondamentale, perché abbiamo spostato immediatamente l’ago della bilancia. Per quanto mi riguarda, ovvero per il mio ruolo di difensore, è stato importante anche non prendere gol".

Domenica al Benelli contro il Tuttocuoio si prospetta una partita analoga, ovvero con un avversario votato al...prima non prenderle?

"Di squadre chiuse, pronte a difendere lo 0-0, ne troveremo tante. Noi ci stiamo preparando bene. Nel complesso ci sono buone sensazioni. Il clima dell’ambiente e quello dello spogliatoio sono positivi. L’obiettivo diventa la prima vittoria casalinga. Una vittoria che ci meritiamo noi in campo, così come se la meritano la piazza e i tifosi". Qual è lo stato dell’arte a proposito del suo inserimento negli schemi di mister Antonioli? "Mi sono trovato subito bene e a mio agio col mister e con tutti i miei compagni. Dai più esperti della difesa, come Agnelli, Esposito e Venturini, cerco di prendere tutti i consigli che mi danno, sia quelli tecnici e tattici, ma anche quelli legati al comportamento e al carattere da tenere in campo. Cerco di imparare il più possibile da loro. Siamo comunque una squadra molto unita e coesa, anche fra i vari reparti".