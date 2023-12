Ravenna, addio da vincente al 2023. Quattro reti nel test di fine anno

San Pietro in Vincoli

0

Ravenna

4

SAN PIETRO IN VINCOLI: Baldassarri, Marouane, Agostini, Okonkwo, Casadio, Gordini, Montemagi, Mahmoudi, Ndiaye, Santucci, Pellegrino. A dispo. Santillo, Bezzi, De Luca, Zanzani, Saluce, Tarabù, M. Tombetti, C. Tombetti, Casalboni. All. Del Mastio.

RAVENNA: Rossi, Paccagnini, Marino, Gobbo; Rrapaj, Boccardi, Zattini, Calandrini, Varriale; Sabbatani, Nappello. A disp. Cordaro, Tirelli, Esposito, Diallo, Sare, Pavesi, Drapelli, Alluci. All.Gadda.

Reti: 2’ pt Sabbatani, 10’ pt Varriale, 22’ st Pavesi, 24’ st Diallo.

Il Ravenna saluta il 2023 vincendo 4-0 l’ultima amichevole dell’anno, ospite del San Pietro in Vincoli, formazione che lotta per l’accesso ai playoff nel girone D di Promozione. Prima del, breve, rompete le righe, i giallorossi si dedicano all’ultima sgambata, salutando l’anno da primi in classifica in serie D con 1 sola sconfitta nelle 17 gare del girone d’andata, frutto soprattutto della strepitosa fase difensiva: infatti i bizantini hanno subito appena 6 gol con una stratosferica differenza reti di +21. Il Ravenna, malgrado le gambe pesanti per il carico di lavoro della settimana, inizia subito fortissimo la contesa, tanto che al 2’ è già in vantaggio. L’azione si sviluppa sulla sinistra con Calandrini che mette al centro un bel pallone: Sabbatani, da rapace d’area, controlla e infila Baldassarri con un bel diagonale che trafigge il numero 1 di casa.

Il San Pietro in Vincoli gioca con grande animo e impegno tanto che al 5’ Santucci costringe Gianmaria Rossi al grande intervento per scongiurare il pari dei locali. Al 10’, però, il Ravenna raddoppia: l’arbitro fischia un rigore a favore dei giallorossi e sul dischetto va Varriale che, però, si fa parare il tiro da Baldassarri. Sulla respinta Varriale è il più lesto di tutti e insacca per il doppio vantaggio. E col 2-0 per il Ravenna si chiude la prima frazione: giallorossi un po’ imprecisi, soprattutto al limite dell’area in una gara comunque più simile ad una partita di campionato che ad un’amichevole. Ridda di cambi nel secondo tempo, ma il Ravenna resta in controllo della gara e segna altre due reti, più o meno in maniera simile. Al 22’ è Pavesi a mettere la palla nel sacco su assist prezioso di Aziz Sare mentre 2’ più tardi è Pavesi che si traveste da assist man e fornisce una preziosa palla a Cherif Diallo, il cui tap in è vincente e fissa il punteggio sul 4-0. Punteggio che non cambia neppure qualche minuto dopo malgrado la buona occasione di Zattini su azione di calcio d’angolo. La squadra tornerà al lavoro la prossima settimana, in vista della prima di ritorno, il 7 gennaio con l’ostica trasferta in casa della Pistoiese.

u.b.