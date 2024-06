Ravenna, altra conferma. Agnelli resta giallorosso: "Pronto a ricominciare»

In attesa del closing, che sancirà il definitivo passaggio delle quote da Alessandro Brunelli a Ignazio Cipriani, e che avverrà oggi, il Ravenna è attivo nella costruzione della squadra che darà l’assalto alla serie D. Ieri è stata annunciata la seconda conferma dopo quella di Nappello.

Si tratta del ventitreenne difensore Umberto Agnelli, che ha meritato il prolungamento dell’accordo grazie anche alla propria versatilità, impiegato da mister Gadda sia come centrale difensivo, che come esterno ed addirittura in mediana, sempre peraltro con uno standard elevato di prestazioni (23 in totale, col corredo di un gol e due assist). "Sono felicissimo e orgoglioso – ha commentato il diretto interessato – di poter vestire di nuovo la maglia del Ravenna. Dopo la fantastica stagione appena conclusa, ho sperato davvero tanto in una riconferma e così è stato. Questo accordo mi riempie di gioia". Stessa maglia, stessa categoria e stessa città, ma la società sarà diversa, così come le ambizioni. Questo passo avanti delle prospettive, porta sicuramente con sé qualche pressione in più, ma costituisce anche una carica notevole per chi dovrà essere protagonista in campo: "Sì – ha confermato il jolly di Cremona – sono pienamente d’accordo e consapevole di quello che ci aspetta. Le pressioni fanno parte di questo sport, ma bisogna essere in grado di saperle gestire e sono sicuro che, dietro le dichiarazioni della nuova società, ci sia la forte intenzione di ottenere grandi risultati".

Agnelli, che nei due derby contro il Forlì di mister Antonioli (0-0 all’andata al ‘Morgagni’; 3-0 al ritorno al ‘Benelli’) aveva giocato nel ruolo di braccetto destro del pacchetto difensivo, ha già fatto il punto col nuovo tecnico: "In settimana mi sono sentito con mister Antonioli, ci siamo confrontati su alcuni aspetti tattici per la prossima stagione. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare".". Sul fronte del mercato, la carne al fuoco è sempre tanta. Radiomercato, alla lunga lista delle pretendenti, ha inserito anche il Ravenna per il difensore centrale riminese Enrico Pezzi. Suggestiva invece l’apertura di Alfonso Selleri che, pur confermato dal Progresso, si sarebbe comunque messo a disposizione di Mandorlini per un eventuale ritorno in giallorosso.