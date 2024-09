Ravenna Boom abbonamenti: siamo a 2.045

Il Ravenna parte in vetta. Se la classifica del campionato di serie D vede ancora tutte le pretendenti ai nastri e andrà aggiornata a partire da domenica sera, quella del tifo e dell’entusiasmo vede i giallorossi già al 1° posto. Ieri infatti si è chiusa la seconda fase della campagna abbonamenti, e il ‘fixing’ ha fatto registrare quota 2.045 tessere vendute, comprese quelle delle formule commerciali. Si tratta di un traguardo storico per il calcio dilettantistico della nostra città. Solo altre 5 volte è stata raggiunta o superata la soglia, ma sempre in serie B: 2.000 nel 2007-08; 2.058 nel ’98-99; 2.470 nel ’97-98; 2.567 nel ’93-94 per il primo campionato cadetto della storia del calcio giallorosso; 2.652 nel ’96-97. Tenuto conto che, formalmente, la campagna abbonamenti non chiuderà fino alla fine del campionato, la perfomance della stagione 2024-25 diventa dunque la quarta di sempre per il Ravenna. La prevendita per i biglietti si chiude oggi. Domani, cancelli e biglietterie apriranno alle 13.30 (tribuna Corvetta 34 euro, tribuna laterale 22, parterre 16, curva Mero 10).

Nel frattempo, dopo il trasferimento di Magnanini all’Ancona, il Ravenna tornerà sul mercato, implementando la quota 2004 con l’intendo di dare a mister Antonioli una alternativa per il ruolo di braccetto di destra dove, al momento, c’è solo Onofri. Oggi verrà annunciato il nome. Intanto la truppa giallorossa, che stamattina sosterrà la rifinitura a Glorie, è ai dettagli nell’approccio al debutto in campionato di domani, alle 15, al Benelli, contro il Prato, arbitro Tedesco di Battipaglia. Mister Antonioli ha l’intera rosa a disposizione; anche il difensore Ciuffo ha recuperato. Il Ravenna si troverà di fronte un avversario di rango, magari non accreditato per il successo finale, ma comunque ambizioso. Il ds è l’ex Gianluca Berti, portiere pararigori. Fra i volti nuovi dell’attacco c’è il ventiquattrenne figlio d’arte Alessandro Romairone, 4 gol lo scorso anno a Grosseto.

Al padre Giancarlo, ex ds di Carpi, Chievo e Spezia, oggi nello staff della Lazio, è legato un episodio negativo per il Ravenna. Romairone sr infatti, peraltro nell’unica stagione di serie B giocata in carriera, fu l’autore, di testa, del gol che, al 90’, decise la sfida interna contro la Fidelis Andria del campionato ’93-94, 1° match casalingo fra i cadetti nella storia del calcio giallorosso. Per Ravenna-Prato di domani tornano le tradizionali ordinanze su bevande alcoliche e viabilità (divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata) nella zona rossa del quartiere stadio. Tutto il quadrilatero che insiste su via San Mama, viale Berlinguer, piazza Sighinolfi e via Cassino, sarà ‘blindato’ dalle 12 alle 18.15.