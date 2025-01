Ravenna, con gli arancioni la sfida verità. Piove una tegola: 3 giornate a Lordkipanidze

Mentre sale la tensione per il big match di domenica al Benelli quando, di scena, ci sarà la Pistoiese, sul Ravenna è caduta ieri la tegola della squalifica per 3 giornate di Lordkipanidze. Il centrocampista georgiano – espulso contro il Tuttocuoio – è stato appiedato dal giudice sportivo "per avere attinto con uno sputo al volto un calciatore avversario". Al club giallorosso è stata invece comminata una ammenda di 500 euro "per avere propri sostenitori lanciato sul terreno di gioco un cestino pieno di rifiuti in seguito a un atteggiamento provocatorio di un calciatore avversario". Mister Marchionni assegnerà verosimilmente la prima maglia da titolare ad Ilari, mentre si profila un nuovo forfait per Venturini (schiena), che anche ieri si è allenato a parte. Notizie incoraggianti sul fronte del tesseramento dell’attaccante Zagré. Pare che la pratica burocratica sia in dirittura d’arrivo e che, ad essere ottimisti, potrebbe essere a disposizione già domenica. Nel frattempo, il ‘centrale’ Adriano Esposito è tornato sul pareggio di domenica scorsa col Tuttocuoio: "Ci è mancata forse un po’ di cattiveria nel non prendere il rigore allo scadere, soprattutto perché arrivato dopo aver fatto gol. Credo tuttavia che possiamo ritenerci soddisfatti di tutto quello che stiamo facendo. Non dimentichiamoci che eravamo a -11 dalla vetta, mentre ora siamo al 1° posto. Adesso è tutto nelle nostre mani, dipende da noi. Dobbiamo essere felici, perché veniamo da 19 risultati utili consecutivi considerando anche la Coppa Italia. Insomma, stiamo facendo un percorso davvero importante". Con 12 reti subite, la difesa del Ravenna resta la migliore del girone D: "Tali risultati – ha proseguito il difensore giallorosso – si ottengono col lavoro quotidiano durante la settimana, restando sul pezzo e curando i dettagli sugli errori della domenica. Non ci sono troppi segreti in tal senso. Mister Marchionni ci fa lavorare molto sulla fase difensiva. Peccato solo per quello che è successo domenica col Tuttocuoio, ma la strada è quella giusta".

E ora, sotto col match di domenica al Benelli contro la Pistoiese. Sfida non banale e ricca di motivi, alimentati in particolare dal precedente della passata stagione, quando, il fallimento degli orange, oltre ad impedire al Ravenna di giocarsi le proprie carte in chiave promozione, fu neutralizzato dal ‘pastrocchio’ con l’Aglianese: "Ce la vedremo – ha concluso Esposito – contro un avversario molto forte, attrezzato per il salto di categoria, tra l’altro in un ottimo momento di forma. Il nostro compito sarà quello di pensare a noi stessi, senza caricare troppo la partita, perché, tanto si prepara da sola. E poi sarà bello vedere lo stadio pieno, con tanti tifosi sugli spalti".