Ravenna, con San Marino tre punti d’oro: "La mia parata? Frutto del lavoro quotidiano"

Uno dei grandi protagonisti della partita di domenica è stato Gabriele Fresia, numero uno del Ravenna. I giallorossi, anche grazie a una sua maestosa parata negli ultimi minuti, hanno espugnato il ’Calbi’ di Cattolica dove affrontavano il San Marino. A decidere la gara è stata la rete di Di Renzo al 41’ del primo tempo. Dopo una prima frazione arrembante, dove il vantaggio di solo una rete sembrava stare stretto al Ravenna, nella ripresa i giallorossi sono sembrati contratti. Anche mister Marchionni ha individuato più un fattore mentale che fisico. Fresia la vede così: "È un periodo molto ricco di impegni, è normale che la squadra non riesca sempre a performare allo stesso modo. Nel primo tempo abbiamo fatto molto molto bene. Tenere gli stessi ritmi fino alla fine della partita era impossibile. Ci sta un calo, ci sono anche le squadre avversarie. Loro sono usciti con convinzione dagli spogliatoi. Siamo riusciti a resistere e abbiamo rischiato solo all’ultimo, sul colpo di testa sul quale è arrivata la mia parata". In classifica il Ravenna continua ad inseguire il Forlì: la distanza è di soli due punti, 63 a 61.

In cosa deve migliorare questo Ravenna? "Al momento è difficile trovare un punto carente di questa squadra, perché a livello difensivo abbiamo una solidità importante. A livello offensivo non trovo niente di che da ’rettificare’. Chi gioca dal mio punto di vista fa sempre bene. Riusciamo sempre a trovare la via del gol in un modo o nell’altro, anche se non sempre riusciamo a chiudere le partite. Dobbiamo tenere duro e continuare a lavorare per arrivare alla fine del campionato, portando a casa il maggior numero di punti possibili".

La gara contro il San Marino "è stata complicata, come tutte le partite giocate finora e quelle che verranno. Ogni squadra vuole cercare di mettersi in mostra contro di noi. Siamo andati meglio nel primo tempo: abbiamo avuto la giusta mentalità e il giusto carattere". Qualcosa, come visto, è cambiato nella ripresa. "Abbiamo pensato un po’ di più alla fase difensiva invece di chiudere la partita. Nel primo tempo abbiamo fatto una prestazione molto importante".

Sulla parata che ha garantito i tre punti, così il numero uno giallorosso: "Credo sia frutto del lavoro che facciamo in settimana, perché con il preparatore lavoriamo molto su questo aspetto, nello specifica fare un buon lavoro di piede e muoversi nella maniera corretta. Ritengo sia stato grazie a questo che ci sono riuscito".