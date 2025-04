Ravenna: delusione per la mancata promozione in Serie C, ora testa ai playoff

Inutile nascondersi. C’è amarezza per la mancata promozione in serie C, così fortemente voluta dalla proprietà del Ravenna: una nuova salita tra i professionisti sfiorata anche lo scorso anno con la lotta all’ultimo sangue col Carpi, risolta in maniera che ha lasciato ancor più rimpianti nei giallorossi. E quest’anno, il Ravenna ha pagato l’inizio difficile, con appena 10 punti nelle prime sette partite giocate prima dell’esonero di Antonioli, arrivato dopo l’ottava giornata ma con la settima – poi vinta da Marchionni 3-0 col Piacenza – ancora da disputare. Un inizio che l’aveva portata al 9º posto a -11 dall’allora capolista Tau e a -4 dal Forlì. Forlì poi rimontato sotto la gestione di Marco Marchionni sino allo scontro diretto del girone di ritorno, vero e proprio spartiacque della stagione. Vuoi la fatica della lunga rincorsa, vuoi il calendario più impegnativo, vuoi il doppio impegno con la Coppa Italia, fatto sta che il Ravenna è arrivato meno brillante alla fase finale della stagione e ha pagato dazio in maniera pesantissima, anche perché il Forlì – 67 a 64 i punti a favore dei galletti durante la gestione Marchionni – non ha mai davvero mostrato il fianco a una possibile rimonta.

E ora il Ravenna, già secondo, dovrà preoccuparsi soltanto di vincere i playoff poi solo i fatti extracampo potranno portare buone notizie in casa giallorossa per un eventuale ripescaggio, reso forse più agevole dalla vittoria in Coppa Italia ma non certo favorito dalla situazione contingente con la neonata Inter Under23 che avrà la priorità su ogni altra in caso di ripescaggi in serie C. I giallorossi sanno che giocheranno sicuramente in casa 11 e 18 maggio (sperando nella vittoria in semifinale) nei playoff: la prima sfida con la vincente della sfida dell’ultimo turno tra Tau e Pistoiese. Si gioca in gara secca, al Benelli, con supplementari in caso di parità al 90’ ma non si batteranno i rigori. In caso di ulteriore parità, sarebbe sempre il Ravenna a vincere.

u.b.