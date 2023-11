Ravenna di nuovo in testa. Varriale, uomo assist: "Si è giocato nel fango, ma conta l’entusiasmo»

Sfortunato nelle acrobazie, ma ispiratissimo negli assist. Ecco Antonio Varriale, fra i principali protagonisti del 3-0 rifilato domenica al Carpi. Ma, di lui, nemmeno l’ombra nel tabellino. In realtà però, il ventiquattrenne attaccante partenopeo, ha firmato gli assist per i gol dell’1-0 di Campagna, e del 3-0 di Tirelli: "Mi piace mettermi al servizio della squadra. Avevo già fornito l’assist per Sabbatani contro il Sangiuliano. Col Carpi mi sono ripetuto. Ho avuto anche qualche buona occasione, sia a San Marino, sia domenica sullo 0-0, ma i portieri si sono superati. Il centro-sinistra del fronte d’attacco resta comunque la mia zona preferita. Il campo? Difficilmente praticabile; si affondava molto. Sembrava di essere nel fango. Però, se metti l’entusiasmo e la cattiveria, la partita la porti a casa lo stesso, perché riesci a superare qualsiasi ostacolo, compreso quello del terreno di gioco in precarie condizioni". Varriale ha quindi fatto i ‘conti’ per stabilire il peso specifico del 3-0 al Carpi, che ha riportato il Ravenna in vetta alla classifica: "Per noi si tratta di una vittoria importantissima, perché ottenuta contro una delle candidate per la promozione. È un successo che ci dà morale, ci dà entusiasmo. Tra l’altro, abbiamo disputato una partita sontuosa, sotto tutti i punti vista".

In un colpo solo, i giallorossi hanno cancellato il ko di San Marino e il pareggio di Agliana, introducendo la sfida di domenica a San Mauro Pascoli: "Anzitutto – ha tagliato corto Varriale – lavoriamo e programmiamo una partita alla volta. Ci sta perdere a San Marino contro una buona squadra, abituata a giocare in un campo piccolo e ristretto. Loro poi, hanno giocato un calcio diverso dal nostro, quindi non è stato un dramma uscire sconfitti da quella gara. Ad Agliana è venuto fuori un pareggio, giunto al termine di una sfida che abbiamo dominato per 70-80 minuti. Effettivamente, in quella occasione siamo stati abbastanza sfortunati. Le reazione però è arrivata col Carpi. Una reazione sotto tutti i punti di vista, sia mentale, che fisica". A San Mauro Pascoli, il Ravenna difenderà di nuovo la leadership: "La sfida contro la Sammaurese sarà preparata senza differenze rispetto a quella col Carpi. Nessun cambiamento. Lo spirito sarà lo stesso. Ci metteremo a disposizione del mister, lavorando duro".

Con il rientro di Nappello, il ritorno al modulo prediletto da Gadda (5-3-2 o 3-4-1-2) e con i problemi di abbondanza che il tecnico dovrà affrontare, gli spazi per gli attaccanti giallorossi diventano pochi: "Conoscevo mister Gadda, l’ho affrontato da avversario lo scorso anno. Ci siamo sentiti prima del mio arrivo, che peraltro è avvenuto in ritardo, ma c’è reciproca fiducia".