Ravenna, Di Renzo ko: "Nessun calo di tensione"

Con un Luca Di Renzo in meno (problema ad un ginocchio), ma con un Manuzzi pronto all’uso. Il Ravenna che oggi pomeriggio al Benelli affronta la neopromossa Tuttocuoio (fischio d’inizio alle 15, arbitro Branzoni di Mestre, prezzi 34, 22, 16 e 10 euro; diretta web in chiaro sul canale youtube del Ravenna Fc) ha un piccolo contrattempo da fronteggiare. L’ampiezza e la qualità della rosa fanno comunque dormire sonni tranquilli a mister Antonioli che, con tutta probabilità, in attacco lancerà Manuzzi al fianco di Lo Bosco: "È stata una settimana tranquilla, a parte l’allenamento di giovedì che abbiamo dovuto annullare per l’alluvione. La squadra è in salute, sta bene e ha il morale alto. Col Tuttocuoio dobbiamo confermare quanto di buono è stato fatto a San Mauro Pascoli. Mi aspetto soprattutto che la squadra non perda quella rabbia che deve avere ad ogni partita, perché ogni avversario presenta delle insidie. Non possiamo permetterci di snobbare un avversario che, tra l’altro, ha i nostri stessi punti. Inoltre, sappiamo in anticipo che, chiunque verrà qui al Benelli, in un contesto così ‘importante’, darà il massimo. È una questione di mentalità, ed è la mentalità giusta quella che dobbiamo avere per poter ambire ad obiettivi ambiziosi". Il Tuttocuoio, espressione di Ponte a Egola, frazione del comune di San Miniato, in provincia di Pisa, ha iniziato il campionato perdendo 1-0 a Lentigione, ma vincendo poi in casa 1-0 col Progresso: "Sul piano del gioco – ha proseguito mister Antonioli, che deve rinunciare anche al difensore 2005 Di Martino per un problema alla caviglia – dobbiamo continuare così, conservando l’intensità agonistica e la voglia di arrivare per primi sul pallone. Se non succede questo, si fa fatica a produrre gioco. Ce la vedremo con una squadra che non è di grande blasone e che arriva dall’Eccellenza. C’è il rischio che si possa sottovalutare l’impegno, ma è proprio sulla mentalità che dovremo fare leva. Pensare di affrontare una squadra ‘facile’ o pensare di giocare una partita ‘facile’, sarebbe sbagliatissimo, tanto più che la loro solidità difensiva è certificata dai numeri. Hanno perso 1-0 a Lentigione, ma sono rimasti in partita fino alla fine". Sembrano delineato le scelte di mister Mauro Antonioli in vista della sfida odierna allo stadio Benelli (ricordiamo che, nonostante l’assenza di tifoseria ospite, è stata disposta la consueta ordinanza anti-alcol). La formazione (5-3-2): Fresia; Milan, Onofri, Esposito, Venturini, D’Orsi; Rrapaj, Biagi, Nappello; Lo Bosco, Manuzzi.