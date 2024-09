Ravenna Di Renzo out, Manuzzi è pronto

Il match di domani contro la Pistoiese si porta dietro tanti ‘motivi’ per il Ravenna. La storia racconta di sfide, anche importanti, in serie C1 (la semifinale playoff persa 0-0 e 0-1 nel 1995) e in serie B (nel 2000, gli ‘orange’ espugnarono 1-2 il Benelli all’ultima giornata, condannando il Cesena alla retrocessione). Poi c’è la cronaca, ovvero quella dello scorso anno, che il Ravenna deve ancora digerire. I due club sono cambiati entrambi in estate – a dire il vero, la Pistoiese lo ha fatto a tempo di record, mentre ancora il Ravenna stava giocando i playoff... – ma l’ingiustizia ‘morale’, resta. E diventa forse il motivo più stimolante per chi, come Rrapaj, Nappello, Esposito, Matteo Mandorlini e Agnelli, ovvero i leader della squadra di mister Gadda, è rimasto anche nella nuova avventura targata Cipriani-Antonioli. L’avvio di stagione non è stato del tutto liscio. Il Ravenna ha perso 1-2, giocando bene contro il Prato al Benelli; ha vinto, giocando di nuovo bene con la Sammaurese in trasferta; e ha vinto 2-1 in extremis, giocando così così contro il Tuttocuoio al Benelli. La Pistoiese invece ha pareggiato 1-1 in rimonta a Fiorenzuola; ha perso 1-2 in casa contro il Cittadella Vis Modena, incassando le reti di Formato e dell’ex capitano ravennate Guidone; e infine, domenica scorsa, ha vinto 2-0 a Castelmaggiore contro il Progresso di Selleri. In vetta alla classifica, a punteggio pieno dopo 3 turni, c’è il Tau Altopascio, che si è mostrato molto reattivo ai blocchi.

La formazione della provincia di Lucca, che ha opportunamente sfruttato il calendario sconfiggendo San Marino (4-1), Imolese (3-2) e United Riccione (2-1), precede in classifica il Forlì a quota 7, in virtù del pareggio interno con la Sammaurese (0-0) e dei due successi esterni contro United Riccione (2-1) e Zenith Prato (0-3). Nel Ravenna che affronterà la Pistoiese, mister Antonioli dovrà rinunciare per la seconda domenica consecutiva alla punta Luca Di Renzo, alle prese con un problema al ginocchio. In attacco si profila dunque una conferma per Manuzzi, ovvero il match winner della sfida di domenica scorsa, abile a trasformare il rigore decisivo al 90’ per la vittoria 2-1 sul Tuttocuoio. Nel frattempo il popolo giallorosso si è organizzato. Il Ravenna, che parte oggi pomeriggio dopo la rifinitura, non sarà da solo al ‘Melani’. Ultras e diversi sportivi si sono infatti organizzati per assistere al primo vero scontro diretto della stagione. La vendita dei biglietti (11,50 euro comprensivo dei diritti) è esclusivamente online sul circuito Etes e si chiude stasera alle 19. Domani, allo stadio, non saranno in vendita i tagliandi. Inoltre, la gara verrà trasmessa in diretta (anche web) su Teleromagna, canale 14 del digitale terrestre.