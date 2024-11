Ravenna-Forlì oltre il campanile. Tau nel mirino, vincere vale doppio

Ravenna-Forlì: un derbyssimo ‘Vecchia Romagna’ col gradevole sapore della sfida per l’altissima classifica. Sabato sera, alla luce dei fari dello stadio Benelli, le squadre delle due ‘cugine’ di Romagna si troveranno di fronte per giocare un testa a testa da protagoniste. Con la capolista del girone D Tau Altopascio tornata coi piedi per terra dopo la partenza sparata, che l’ha proiettata al comando con 25 punti, il match dischiude orizzonti golosi per chi sarà capace di vincerlo.

Il Forlì, secondo a quota 21, e il Ravenna, terzo a 19, si giocano quindi l’investitura del ruolo di anti Tau, finito per la prima volta ko contro il pericolosissimo Lentigione, vittorioso 1-2 sul campo lucchese. Nelle ultime tre gare la capolista ha messo in cascina 4 punti: infatti, prima del ko di domenica la squadra toscana aveva pareggiato 0-0 sul terreno della Cittadella Vis Modena e aveva avuto la meglio, con uno striminzito 0-1, della cenerentola Sammaurese.

Il rallentamento del Tau Altopascio ha così riacceso le velleità delle sue due più immediate inseguitrici, brave a non farsi sfuggire l’occasione di accorciare. I biancorossi hanno consolidato la piazza d’onore mettendo in fila il successo in casa della Cittadella (2-3) e piegando la resistenza del coriaceo Prato (2-0). I giallorossi hanno addirittura fatto tris con 9 punti in una settimana superando, a suon di gol, San Marino (2-1), Piacenza (3-0) e Zenith Prato (0-5).

L’atteso match di sabato, alle ore 20, si giocherà in una cornice d’eccezione considerati i duemila abbonamenti staccati dal botteghino dei giallorossi che, dopo una falsa partenza, appaiono rivitalizzati dalla bacchetta magica di mister Marco Marchionni, subentrato da un paio di settimane a Mauro Antonioli. I punti in palio sabato saranno ancor più preziosi considerando l’impegno casalingo del Tau Altopascio col Progresso, penultimo in classifica.

Gettando uno sguardo sulle prossime tre gare delle battistrada, anche dopo il derby il calendario del Forlì non appare facilissimo: Merlonghi & Co. ospiteranno il Sasso Marconi, attuale quarta forza del girone con 18 punti, quindi avranno la trasferta in casa del Tuttocuoio, sesto a quota 16 e col match di Imola da recuperare, e poi la partita casalinga coll deludente Piacenza, nono con 14 punti, ma pur sempre una delle big.

Per il Ravenna il cammino post derby si aprirà con la trasferta in casa del Corticella (13 punti), che sarà seguita dallo scontro diretto con il Tau Altopascio e dalla trasferta in casa del Fiorenzuola (12). L’Altopascio, dopo il Progresso, inizierà il trittico con l’impegno casalingo col Prato (10 punti), al quale faranno seguito, come detto, la partitissima di Ravenna e la gara casalinga col sorprendente Sasso Marconi (18).

E dopo le quattro partite giocate in due settimane le tre contendenti saranno chiamate a mantenere alta l’attenzione per continuare al meglio un campionato che s’annuncia avvincente. Partendo appunto dal derby ‘Vecchia Romagna’.