Ravenna, il capitano non si tocca: "Ho rifiutato le altre proposte"

"È una scelta che ho sentito dentro". Paolo Rrapaj continuerà ad essere uno dei punti di forza del Ravenna. Il ventisettenne regista e capitano giallorosso metterà al servizio della squadra e delle ambizioni del club, una esperienza di 8 campionati consecutivi di serie D, con 239 partite giocate. Nell’ultima stagione, il centrocampista italo albanese ha collezionato 28 ‘caps’, con un bottino di 6 reti e 8 assist, 5 giornate di assenza per un infortunio muscolare e 3 per squalifica. "Sono molto contento e felice – ha commentato Rrapaj ieri mattina contestualmente alla firma del rinnovo dell’accordo – di continuare il mio percorso professionale qui a Ravenna. È una piazza dove sono stato benissimo, sia nel corso della prima esperienza, nel 2016-17, sia nel campionato scorso".

Due esperienze culminate entrambe con un 1° posto in classifica: "Ho giocato 2 campionati col Ravenna, e la squadra si è classificata al 1° posto in entrambe lo occasioni. Speriamo che anche la terza finisca così. Purtroppo, nel campionato scorso abbiamo dovuto fare i conti con una ingiustizia. Il calcio però va avanti. Adesso dobbiamo ripeterci". Per diverse settimane, Paolino Rrapaj è stato al centro di tante richieste dal mercato. Ma la decisione è stata quella di accettare la proposta del ds Mandorlini: "Nonostante abbia ricevuto diverse proposte, quella di restare a Ravenna è stata una scelta fatta per tanti motivi. Fra i principali, c’è la voglia di riprendermi in campo quello che ci è stato tolto a tavolino. Credo che l’opportunità che mi è stata concessa, sia quella più adatta a me, quella che ho sentito dentro". Il capitano giallorosso si è mostrato anche consapevole del salto di qualità delle ambizioni: "La nuova proprietà ha delle ambizioni molto importanti. Sono ambizioni che ho anch’io come calciatore, dunque si sposano perfettamente. Non sarà facile, e lo dico a ragion veduta, perché gioco in questa categoria da diversi anni. Le difficoltà sono davvero molte. Servono tantissime componenti, tutte indirizzate verso la stessa direzione. Il campionato è difficilissimo. Proveremo a realizzare quello che ci ha chiesto la società". Rrapaj è anche un talismano del Ravenna. Tra l’altro, nel campionato 2016-17, l’allenatore era Mauro Antonioli, lo stesso che prenderà in mano la squadra dal 24 luglio: "Col mister ci siamo sentiti telefonicamente. L’ho trovato carico. Speriamo appunto che l’esperienza precedente porti bene e venga ripetuta. Del resto, fu proprio quel campionato vinto in rimonta sull’Imolese ad essere un po’ il trampolino di lancio per la mia carriera. In quella stagione mi affacciai al mondo del calcio".