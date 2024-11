Ravenna "Il mister ci ha dato responsabilità"

"È stata la prima doppietta in carriera, ma soprattutto è stato molto emozionante perché, in tribuna, c’erano i miei genitori, evento molto raro". David Lordkipanidze (foto Zani) è stato il mattatore del vittorioso match di mercoledì contro il Piacenza. Un 3-0 che porta la firma del ventitreenne centrocampista georgiano, con dedica ai genitori, presenti in tribuna al Benelli: "Sono contento di averli resi felici e orgogliosi. Hanno dato tutta la loro vita per me e per mio fratello Dachi, capitano della Cremonese Primavera, affinché giocassimo a calcio. Ripeto, è stato molto emozionante, soprattutto quando sono uscito dal campo".

Lordkipanidze ha quindi voluto spiegare il proprio punto di vista sulle critiche arrivate dopo alcuni risultati negativi:"Non sono del tutto d’accordo con chi sostiene che, nelle precedenti partite, la squadra non aveva giocato con lo stesso spirito visto contro il Piacenza. Capisco l’impressione che si può avere da fuori, ma noi abbiamo sempre dato il 100 per cento delle nostre capacità fisiche e mentali. Poi, magari, se non arrivano i risultati, si fa un po’ più di fatica, tuttavia va anche rilevato che, nelle ultime 4 partite, abbiamo conquistato 3 vittorie e un pareggio. Sappiamo quali sono le ambizioni e le aspettative, ma... calma. Il bilancio delle ultime 4 giornate è positivo. Poi è vero che non si possono vincere tutte le partite 3-0. Si possono vincere anche soffrendo, come successo domenica scorsa col San Marino. In questa fase bisogna mantenere la calma e la serenità; sì festeggiare per la vittoria, ma non distrarsi, perché c’è la partita con la Zenith Prato che incombe. Bisogna fare un passo alla volta. Il passato? Non ho visto grandissime differenze, a parte il fatto che ci siamo sentiti in fiducia, aggredendo tanto la partita".

Il cambio di allenatore ha comunque avuto il merito di sistemare qualche criticità: "Mister Marchionni ha avuto pochi giorni di tempo per allenarci, dunque non poteva proporre troppi cambiamenti. Ci ha dato la giusta responsabilità e delle linee guida da seguire".

Il centrocampista giallorosso ha parlato anche della possibilità di entrare nel giro della nazionale georgiana: "Alla convocazione in nazionale non sto pensando. Certo, è nei miei obiettivi, ma non a medio termine, perché so quali sono i passi da fare prima di avere la possibilità di essere chiamato. Ogni obiettivo ha i suoi tempi e i suoi passi, da fare uno alla volta". Stamattina il Ravenna sosterrà la rifinitura in vista della sfida di domani al Lungobisenzio contro la matricola Zenith Prato. Mister Marchionni recupera Nappello, ma perde Agnelli per squalifica. In forse Venturini (polpaccio).