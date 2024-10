Ravenna, la ricetta è il lavoro. Migliorano Di Martino e Di Renzo

La settimana più difficile della recentissima storia del Ravenna calcio si sta dipanando nel tentativo di mettersi alle spalle la brutta prestazione col Sasso Marconi, apparso lui la corazzata al cospetto della barchetta giallorossa. Per invertire una rotta che parla di due sconfitte casalinghe e una esterna, i bizantini si sono chiusi in un silenzio pieno di lavoro, per concentrarsi unicamente sul campo e sul potenziale riscatto domenica con un cliente certamente impegnativo come l’Imolese, avversario consueto in queste ultime stagioni, tra serie C e serie D, ma al momento nel gruppo delle seconde in classifica all’inseguimento dell’imbattuto (e sempre vittorioso) Tau.

Intanto dal campo arrivano notizie che potrebbero essere incoraggianti: Leo Di Martino e Luca Di Renzo proseguono col lavoro differenziato, oggi si vedrà se ci sarà un significativo miglioramento per riportarli in gruppo, mentre tutti gli altri giocatori sono a posto e pronti all’uso. Sta meglio, anche se è ancora ricoverato in ospedale Mandorlini dopo l’intervento d’urgenza di domenica scorsa di appendicite. Per quanto riguarda il giudice sportivo, nel comunicato di ieri, a parte le ammonizioni rimediate domenica scorsa dai giocatori del Ravenna (tutti al primo giallo) e dell’Imolese non arrivano notizie rilevanti per le due squadre.

Intanto arrivano anche notizie per i tifosi e fans del Ravenna che volessero recarsi al Romeo Galli di Imola per la sfida con i rossoblù che inizierà al consueto orario delle 15. I supporters giallorossi potranno acquistare i titoli di accesso allo stadio attraverso il servizio Etes. Il costo del tagliando per il settore "Curva Ospiti" è stato fissato in 10 euro, e il biglietto stesso è acquistabile unicamente online – non c’è possibilità di comprarlo direttamente allo stadio, neppure nei giorni precedenti la gara – su Etes, seguendo le indicazioni che portano alla partita dell’Imolese. Al costo del biglietto va aggiunto 1 euro di prevendita. Per i ravennati, è disponibile anche il settore coperto "Tribuna Ospiti", sempre acquistabile unicamente online, che ha un costo di 15 euro, più l’euro di prevendita.

Ugo Bentivogli