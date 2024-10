Ravenna, Marco Marchionni è il nuovo mister. Oggi è atteso l’annuncio della società

Dopo una serata di consultazioni (quella di mercoledì subito dopo il pareggio di Cattolica col Riccione) e dopo una lunga giornata di valutazioni (quella di ieri), il Ravenna ha scelto il nuovo allenatore giallorosso: si tratta di Marco Marchionni, ex Novara e Potenza; prende il posto di Mauro Antonioli. Marchionni - che ha giocato nella Juventus - dovrà cercare di perseguire l’obiettivo stagionale della promozione in serie C. L’annuncio è atteso questa mattina, dopo che il tecnico avrà concretamente firmato il contratto. Nel frattempo, ieri pomeriggio, a 24 ore dallo scialbo 1-1 di Cattolica contro il Riccione, la truppa giallorossa è tornata ad allenarsi.

Quella svolta al centro sportivo di Glorie è stata in realtà una seduta di scarico, dunque non tecnica. A dirigere le operazioni – dopo l’esonero di Antonioli e del vice Piccoli – è stato il preparatore atletico Matteo Tozzi, coadiuvato dal preparatore dei portieri Ermes Morini e dal collaboratore tecnico Erik Turrini. Oggi pomeriggio alle 14.30 si tornerà in campo per la prima seduta tecnica con Marchionni. Ci sarà pochissimo tempo per preparare il match di domenica al Benelli contro il San Marino. Match che diventa fatalmente importantissimo per non perdere ulteriore terreno dalla capolista Tau Altopascio che, dopo 7 turni, viaggia in vetta alla classifica a punteggio pieno a +11 sui giallorossi. Per la sfida contro i titani, mancheranno ancora il centrocampista Matteo Mandorlini, in ripresa dopo l’intervento di appendicite, e il fantasista Nappello, che sconterà la seconda giornata di squalifica.

Nappello non sarà disponibile nemmeno mercoledì prossimo, sempre al Benelli, per il recupero contro il Piacenza. Ieri pomeriggio intatti, il collegio arbitrale della Lnd ha respinto il ricorso del Ravenna che auspicava quantomeno uno sconto sui 3 turni di squalifica inflitti al jolly partenopeo a seguito dell’espulsione rimediata contro l’Imolese per una gomitata ad Agbugui. Il nuovo allenatore dovrà confrontarsi anche con un periodo della stagione molto particolare, fatto di pochi allenamenti e tante partite. Dopo il San Marino (domenica alle 15) e dopo il Piacenza (mercoledì alle 18), la densità novembrina sarà molto alta: domenica 3 a Prato con la Zenith; domenica 10, alle 14.30, sempre al Benelli, il derby col Forlì, salvo anticipo o posticipo per la concomitanza con la Maratona. Posticipata a mercoledì 13, alle 18, al Benelli, col Fossombrone in Coppa Italia.