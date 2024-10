Ravenna, mister Antonioli studia gli incastri. Per Nappello si spera in uno sconto di pena

A prescindere dallo sconto di pena che il Ravenna ha chiesto per le tre giornate di squalifica comminate a Nappello, mister Antonioli dovrà comunque cambiare qualcosa nello scacchiere giallorosso per il big match di domenica, alle 15, al Benelli, contro il Piacenza. Rispetto al Ravenna visto in partenza a Imola, è verosimile pensare che le modifiche saranno almeno un paio.

Nappello, che era stato schierato come ‘seconda punta’, sarà sostituito da un attaccante di ruolo. Al rientro c’è Di Renzo, che però è fuori da un mese. Manuzzi o Guida potrebbero essere la ‘spalla’ per Lo Bosco. Novità sono annunciate anche negli altri reparti. Rrapaj e Agnelli partiranno rispettivamente da centrocampo e difesa, e non viceversa come invece era successo al fischio d’inizio di domenica scorsa al ‘Galli’. Rossetti e Lordkipanidze (più il secondo del primo), pare si siano meritati la conferma sulla mediana. La sfida contro il Piacenza diventa di grande importanza anche per la classifica. Oltre a trovarsi di fronte una delle rivali annunciate per la vittoria finale, il Ravenna (9 punti in 6 giornate) non deve perdere di vista la classifica. I numeri dicono che il ritardo dalla vetta, occupata dal Tau Altopascio, è già di 9 lunghezze, mentre il Piacenza viaggia a quota 11. Proprio di recente, il Piacenza ha cambiato allenatore. Otto punti nelle prime 5 giornate, ma soprattutto il pareggio esterno di Castel Maggiore contro il Progresso di Alfonso Selleri, ha determinato l’esonero di mister Stefano Rossini. Sulla panchina degli emiliani è così arrivato il quotato Carmine Parlato, che ha debuttato, portando la squadra al successo 4-0 sul Prato, grazie anche alla tripletta di Recino. Parlato, ex difensore in B e C (anche col Baracca Lugo), da allenatore vanta 5 campionati di serie D vinti con Rovigo, Pordenone, Padova, Rieti e Trento. Nel 2016-17 però, sulla panchina del Delta Rovigo, gli andò male nel testa-a-testa con l’Imolese e col Ravenna di Mauro Antonioli per la promozione in serie C.

Nel doppio scontro diretto, i giallorossi pareggiarono 0-0 a Rovigo e vinsero 1-0 al ritorno con gol di Selleri. Ma il Ravenna deve guardare anche al calendario. Domenica comincia infatti un tour de force particolarmente impegnativo, che porterà i giallorossi in campo mercoledì 23 a Riccione contro l’United e domenica 27, di nuovo in casa, col San Marino. A novembre poi, altra densità: domenica 3 a Prato con la Zenith; mercoledì 6, al Benelli, col Fossombrone in Coppa Italia; domenica 10, alle 14.30, sempre al Benelli, il derby col Forlì, salvo posticipo per la concomitanza con la Maratona.