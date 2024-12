Ravenna Oggi la sfida è tra attacco e difesa

Dopo aver interrotto la serie di 5 vittorie consecutive con lo 0-0 casalingo contro la capolista Tau Altopascio, il Ravenna si rimette in pista, partendo dal 3° posto, dietro ai toscani, sempre a +3, e dietro al Forlì, un punto avanti. I giallorossi, seguiti da un oltre un centinaio di tifosi, salgono oggi al ‘Pavesi’ di Fiorenzuola (fischio d’inizio alle 14.30, arbitro Papagno di Roma 2; diretta tv in chiaro sul canale 14 di TeleRomagna) per sfidare un avversario apparentemente in crisi, essendo al 15° posto con 12 punti, a una lunghezza dalla zona retrocessione.

I numeri dicono che il Ravenna – porta inviolata da 491’ – si troverà di fronte il peggior attacco del girone, con appena 6 gol all’attivo. Sulla carta, i favori del pronostico sono tutti dalla parte dei giallorossi, che però dovranno abituarsi, come in parte già successo domenica scorsa contro la prima, a fare i conti con avversari che si chiudono a riccio. "Squadre chiuse? Anzitutto – ha commentato mister Marchionni – è un dato positivo che ci si sia accorti del Ravenna. Ci siamo ripresi il tempo perduto. Ora però bisogna dare qualcosa in più per superare gli ostacoli. A cominciare dal Fiorenzuola che, potendo contare su una rosa capace di giocare a calcio, sconta una classifica bugiarda. Al mio Ravenna servirà tanta qualità per venire a capo di un simile avversario".

Marchionni dovrà rinunciare a Di Martino e Amoabeng. Nappello, che comunque non è fra i titolari, è recuperato per la panchina. Al netto della pretattica, l’unico ballottaggio è quello legato al nome per la maglia di ‘prima punta’. Se la giocano Manuzzi e Di Renzo. Mercoledì pomeriggio, alle 14.30, il Ravenna tornerà in campo a Castelfidardo per l’ottavo di finale di Coppa Italia. Da martedì però (e fino a mercoledì 18) apriranno le liste di trasferimento. Il mercato di riparazione entrerà dunque nel vivo. Il Ravenna – sempre che qualcuno dei big relegati ora in panchina (Guida, Nappello, D’Orsi) chieda di andare via – ha bisogno di poco, ovvero un attaccante e una ‘quota’ fra difesa e centrocampo. Radiomercato ha associato al Ravenna il nome della punta Motti, apprezzato (e applaudito) dal Benelli domenica scorsa con la maglia del Tau Altopascio. Pare sia lui il candidato n.1: "È un mercato difficile – ha spiegato Marchionni – ma noi abbiamo bisogno di poco. Già con questa rosa si può fare campionato importante. Per puntare in alto però, il Ravenna deve avere 5 attaccanti. Motti ha caratteristiche diverse rispetto ai 4 attualmente in rosa".

La formazione (5-3-2): Fresia; Milan, Onofri, Esposito, Venturini, Rrapaj; Lordkipanidze, Rossetti, Biagi; Lo Bosco, Manuzzi (Di Renzo).