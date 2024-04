Ravenna Pavesi finisce ko, stagione finita

Il clima di festa post derby è stato rovinato ieri dalla notizia del grave infortunio occorso a Pavesi, ovvero la rottura del tendine d’Achille. Per l’attaccante giallorosso, la stagione è finita. Per il match di domenica, al ‘Biavati’ di Bologna contro il Progresso (polemiche per il prezzo del biglietto d’ingresso fissato a 15 euro), mister Gadda recupera comunque Rrapaj, Marino, Rossi da squalifica, e Gobbo dall’influenza. Magnanini invece resta al palo per il problema muscolare evidenziato domenica. In ogni caso, il derby col Forlì di Simone Campagna tiene ancora banco. Un derby vinto e condito dalla terza rete stagionale.

"Nel primo tempo, avevo calciato di sinistro da fuori area e la palla era finita alle stelle. Nell’intervallo il mister mi ha detto di essere più riflessivo, di non tirare da quella posizione, a maggior ragione di sinistro, che non è il mio piede e, magari, di giocare la palla in maniera alternativa. Io il mister lo ascolto, però... me lo sentivo. Ho ricevuto palla da Nappello, ho affrontato Gaiola, me la sono spostata sul sinistro e ho tirato di collo pieno. La gioia? Entrare in campo con quella cornice di pubblico è stata una emozione ‘gigantesca’. In più, fare gol è stato ancora più bello. È una giornata che non dimenticherò".

Il ventiduenne centrocampista bolognese ha segnato il gol del 2-0, quello che ha indirizzato il match verso il porto giallorosso. Un gol che è diventato il giusto premio ad una prestazione di alto livello, ma anche ad un periodo di grande forma: "Ho avuto un periodo di flessione dopo Natale, anche per via di qualche problemino fisico, però adesso sono al 100%. Sono uscito all’85’, ma ne avevo ancora. A Carpi, sono sincero, ho rosicato un bel po’ a non giocare, però, quella panchina mi è servita, perché poi, in allenamento, ho cercato di dare di più. E, quel ‘di più’, me lo sono ritrovato poi la domenica in partita. Tra l’altro, quando Rrapaj ha preso la squalifica, mi sono detto: devo aiutare la squadra in qualche modo". Classifica e calendario dicono che il Ravenna, secondo a -2 dal Carpi, dovrà vedersela con Progresso, Certaldo, San Donnino e Imolese. La capolista dovrà invece affrontare Sammaurese, Forlì, Imolese e Certaldo.

"A quattro turni dalla fine – ha aggiunto Campagna – credo che ormai sia un discorso a due, fra noi e il Carpi. Il Forlì ha tanta qualità, anche se, nelle ultime 3 partite non ha fatto benissimo. Mi auguro che, quando affronteranno il Carpi, possano giocarsela. Il Carpi, lo abbiamo visto, è una squadra forte, non molla ed è reduce da 12 risultati utili consecutivi. Sarà comunque un bel finale di stagione".