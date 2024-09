Ravenna Per Antonioli tutti abili e arruolati

C’è un portiere over nel mirino del Ravenna. A breve potrebbero esserci novità nella rosa giallorossa che, nel frattempo, oggi perderà Gabriele Ciuffo. Il difensore esterno sinistro, che nell’amichevole con la nazionale di San Marino si era infortunato alla caviglia (problema poi risolto in una decina di giorni) ha preferito proseguire la stagione al Sangiuliano City, dove probabilmente troverà più spazio. Sono dunque 6 i giocatori che hanno lasciato il Ravenna in questa prima parte della stagione, tutti difensori e quasi tutti under, ovvero il portiere Matteo Rossi (2000), i ‘braccetti Luca Magnanini (2003 finito all’Ancona) e Bernardo Bucci (2006), nonché gli esterni Alessandro Calvosa (2006 terminato al Livorno), Nicolò Sancinito (2006) e appunto Gabriele Ciuffo (2006). Su queste dinamiche hanno inciso spesso le volontà dei singoli, ma, su qualcuno dei più giovani – come peraltro aveva spiegato il ds Mandorlini – il primo mese e mezzo di attività è stato utilizzato anche per approfondire le valutazioni. Valutazioni su giocatori (è bene ricordarlo) che sono usciti da poco dai settori giovanili e che, a quella età, hanno gradi differenti di maturazione. L’esempio più lampante è quello di Matteo Milan, ‘esterno’ già maturo, nonostante debba compiere ancora i 18 anni. Sul ruolo del portiere, e sull’idea di implementare il roster con l’arrivo di un over in grado di affiancare i 2005 Fresia e Galassi, nulla di nuovo, perché, fino a due settimane fa, mister Antonioli, come accennato, aveva a disposizione anche il 2000 Matteo Rossi, ingaggiato in estate proprio per offrire al tecnico giallorosso ogni possibile soluzione nell’economia dell’utilizzo delle ‘quote’. Nel frattempo lo stesso Antonioli ha praticamente ultimato la marcia di avvicinamento al match di domani al ‘Macrelli’ di San Mauro Pascoli, dove ci sarà da sfidare la Sammaurese, reduce dallo 0-0 di Forlì. Come già accaduto per lo sfortunato debutto casalingo di sette giorni fa col Prato, l’intera rosa è a disposizione.

Antonioli avrà dunque l’imbarazzo della scelta. Stamattina a Glorie è prevista la rifinitura. Per quanto riguarda l’esodo dei tifosi giallorossi, la Sammaurese ha messo a disposizione del pubblico ravennate i 250 posti del settore ospiti (biglietto a 12 euro). Esauriti quelli di curva, o anche in alternativa, sarà comunque possibile acquistare biglietti di tribuna a 15 euro; over 65 e disabili 8 euro; under 14 gratis. In ogni caso non è prevista la prevendita. I tagliandi saranno in vendita direttamente domani ai botteghini, senza restrizioni. Intanto il Ravenna Fc ha ultimato il restyling del proprio sito internet. Da ieri è online la nuova versione riveduta e corretta.