Ravenna Per i giallorossi è tempo di derby

È Coppa Italia, ma il clima è quello del campionato. Che, peraltro, comincerà domenica prossima, sempre in casa col Prato. Questa sera, alle 20.30, al Benelli (oggetto di lavori di restyling, foto Zani), c’è il Forlì (arbitro Palmisano di Saronno; tribuna Corvetta 24 euro; tribuna laterale 16; parterre 12; curva Mero 8; U14 ‘accompagnati’ 1 euro; biglietterie e cancelli aperti dalle 19; diretta gratuita su Youtube).

Campanile, rivalità, tradizione, ambizioni e curiosità. In un contesto, peraltro, che si preannuncia, già ora, di categoria superiore. Ecco gli elementi della contesa. Senza dimenticare che, se il Ravenna punta alla promozione, anche il Forlì ha lasciato intendere di volerci provare. Tra l’altro, il presidente Cappelli ha messo anche un po’ di sale nel corso del mercato ("Il Ravenna ha fatto una campagna al rialzo dei prezzi, negativa per tutto il sistema").

Ieri mattina, prima all’antistadio, poi sul campo di gara, la truppa giallorossa ha svolto la rifinitura al Benelli. Il clima di tutto l’ambiente, era elettrico. Lo ‘stato maggiore’ del club era presente al completo, dal presidente Ignazio Cipriani al direttore sportivo, Davide Mandorlini. Per la ‘prima’ ufficiale del nuovo corso giallorosso, la cura dei dettagli è stata minuziosa. Da cavalcare c’è un entusiasmo contagioso che, ad esempio, sta portando verso quota ‘duemila’ il conteggio delle tessere di abbonamento.

Mister Mauro Antonioli, uno degli ex più attesi, ha fatto le carte al derby: "Ho a disposizione una squadra con tanto potenziale, non del tutto espresso ancora. Siamo al 70-75%. Mi aspetto un buon Ravenna, ma non ancora al top. Dal punto di vista tattico abbiamo fatto la scelta di mantenere il modulo e l’ossatura dello scorso anno per agevolare l’inserimento dei nuovi acquisti".

Il tecnico giallorosso non ha sottovalutato l’avversario: "Il Forlì ha investito tanto. Forse è partito in sordina a livello mediatico, ma parte comunque per vincere. Il loro obiettivo è fare meglio dello scorso anno quando, sul campo, col sottoscritto in panchina, si arrivò al 3° posto a livello di punti conquistati". I punti fermi del Ravenna sono Esposito, Rrapaj, Nappello e Di Renzo, oltre ai 3 under obbligatori, ovvero Fresia, Onofri e Milan, che però, avendo saltato gli ultimi allenamenti, lascerà il posto a Calvosa o Crosariol: "Portieri compresi ho una rosa di 26 giocatori, fra cui ben 18 over, tutti leader e reduci da campionati vinti, non solo a Ravenna. Per tutti, quindi, l’impegno è di grande responsabilità". In caso di parità al 90’, il passaggio al 2° turno verrà deciso ai rigori. La probabile formazione del Ravenna (5-3-2): Fresia (2005); Calvosa (2006), Onofri (2004), Esposito, Venturini, D’Orsi; Giagi, Nappello, Rrapaj; Di Renzo, Lo Bosco.