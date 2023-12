Ravenna, quanti assenti. Calandrini sulla fascia. Sei i giocatori inutilizzabili

Sarà Giacomo Calandrini a sostituire Mattia Marino sulla fascia mancina. Il Ravenna anti-Progresso è praticamente fatto. Gadda si trova in emergenza, avendo 6 giocatori inutilizzabili. Ma, la situazione più complicata da gestire è, appunto, quella della quota 2005, visto che anche Paccagnini – il difensore ingaggiato in prestito dalla Primavera della Sampdoria proprio per fare l’alter ego di Marino – è indisponibile. Per assolvere all’obbligo del 2005, il tecnico giallorosso si tiene aperta anche una soluzione alternativa, da utilizzare eventualmente anche in corso d’opera, ovvero quella dell’attaccante Vinci. In ogni caso, il Ravenna (miglior difesa del girone con 6 reti incassate), se la vedrà con l’attacco spuntato del Progresso, che – con appena 8 reti all’attivo (4 delle quali firmate peraltro dall’ex capitano giallorosso Selleri) – è fra i peggiori del girone D. A tenere in apprensione mister Gadda è anche Campagna. La mezzala è ancora alle prese con l’esteso ematoma che, per il derby di domenica scorsa, lo aveva tenuto in forse fino all’ultimo. Una volta in campo al ‘Morgagni’, Campagna – che si è allenato ieri per la prima volta – non si è ovviamente risparmiato, rimediando un’altra botta. Dopo una prima parte di settimana trascorsa in infermeria, ora bisognerà tornare a valutare l’opportunità di schierarlo. In preallarme c’è sempre Sare.

La lista completa dei forfait è questa: Pavesi, Rrapaj e Paccagnini (infortunati); Magnanini, Marino e Nappello (squalificati). Anche per essere ‘coperti’ nel residuo di stagione, il ds Grammatica ha ribadito che l’obiettivo principale al mercato di riparazione è quello di un esterno di difesa 2005, da pescare a dicembre fra gli esuberi della serie D o, più realisticamente, da individuare a gennaio, nelle squadre Primavera. Il mercato degli over merita invece un’altra riflessione, legata sopratutto agli equilibri di spogliatoio. Nel frattempo è stata diramata l’ordinanza su viabilità e divieto di somministrare, vendere e consumare bevande in vetro e lattine. Nonostante il Progresso non porterà tifosi al seguito, come del resto già successo col Mezzolara, il match è ‘trattato’ con le prescrizioni di una partita ad alto rischio. Dalle 11.30 alle 17.45 di domenica, il quartiere Stadio sarà dunque offlimits.