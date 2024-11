Ravenna "Ritrovata la solidità difensiva"

Adriano Esposito è uno dei punti fermi e di forza del Ravenna. Lo era lo scorso anno del Ravenna di Gadda; lo è stato del Ravenna di Antonioli all’inizio della stagione in corso e lo è del Ravenna di Marchionni, adesso che la rimonta è in corso d’opera. Nella settimana che introduce il derby di sabato sera, alle 20, al Benelli (è iniziata nel frattempo la prevendita online e anche ‘fisica’ da Desiderando viaggiare, Revenge e Le Magie a Mezano), è stato proprio il venticinquenne difensore centrale partenopeo a raccontare la metamorfosi giallorossa operata in pochissimi giorni: "Avevamo bisogno di una bella scossa, che sicuramente ci ha aiutato tanto a vincere la prima partita del trittico col San Marino, soprattutto in quel modo. Ci ha fatto capire che l’atteggiamento era quello giusto e che siamo una squadra forte. Quel successo è stato molto importante. Poi, vincere porta entusiasmo e rialza il morale. Mister Marchionni è stato bravo in questo senso, e quindi sono arrivate anche le altre due vittorie con Piacenza e Zenith Prato".

Nove punti in 8 giorni e il Ravenna è passato da -11 a -6 nei confronti della capolista Tau Altopascio, mettendo nel mirino anche il Forlì, ora a +2: "La prima cosa che ha fatto mister Marchionni – ha proseguito Esposito – è stato lavorare sull’aspetto mentale per farci ritrovare la giusta serenità. La squadra era evidentemente bloccata, non riusciva ad esprimere le proprie potenzialità. Il nuovo allenatore ci ha dato una grande organizzazione a livello tattico in campo". Il Ravenna ha anche ‘chiuso’ la porta, incassando solo un gol nelle ultime 3 gare: "Per disputare campionati di vertice, ci vuole una grande solidità difensiva. È tutta la squadra che fa un grande lavoro, a partire dagli attaccanti e dai centrocampisti, fino ad arrivare alla difesa e al portiere. Adesso dobbiamo solo cercare di continuare su questa strada, perché il percorso intrapreso è quello giusto. Dobbiamo insistere, provando a limare ulteriormente errori e sbavature".

Esposito è soddisfatto delle prestazioni individuali ("Sì, sono molto contento; stiamo lavorando sulla fase difensiva e sull’organizzazione; stiamo cercando di rivedere gli errori fatti in precedenza per non ripeterli"), ma il pensiero va necessariamente all’attesissimo derby di sabato sera: "Sappiamo bene che i tifosi tengono molto a questa partita. Un derby, è sempre un derby, ovvero una partita a sé. Affronteremo questo match come abbiamo affrontato le ultime gare, con grande serenità e con la consapevolezza che siamo una squadra forte e che possiamo fare grandi cose. Al momento è uno scontro diretto perché si affrontano la terza contro la seconda, anche se è molto presto per parlare di queste cose. Sappiamo comunque che ci troveremo di fronte un avversario molto attrezzato, non a caso secondo della classe".